«Закладки», элитный Tank 500 и нехватка участковых: как прошла встреча с главой полиции в Актау

Отчетная встреча главы полиции с населением. Фото автора

Встреча главного полицейского с населением началась с конфликтной ситуации. Так, несколько человек, опоздав на 5 минут, уже не смогли попасть в переполненный зал к Сагындыку Аяганову. Все места были заняты, и это вызвало недовольство среди людей. Доступ закрыли как на первом, так и на втором этажах Дома дружбы – в месте, где проводился прием.

Уже в ходе встречи был поднят один из самых волнующих вопросов у водителей: разрешено ли передавать управление автомобилем другому человеку (например, родственнику), если водитель чувствует себя плохо или находится в состоянии опьянения, но этот человек не указан в страховом полисе.

Ответ главы полиции был категоричен: передача руля третьим лицам, не включенным в страховку, запрещена даже в присутствии владельца в салоне.

Также население интересовал вопрос о том, действительно ли правоохранители передвигаются по городу на Tank 500 – китайском внедорожнике премиум-класса.

Сагындык Аяганов заявил, что автомобиль действительно принадлежит патрульной полиции и используется в роте патрулирования. Внедорожник закрепляется за сотрудниками по очереди.

В ходе встречи депутаты областного маслихата обратили внимание главы полиции на острую проблему наркоторговли в микрорайонах «Шыгыс-1, 2, 3», а также в 16, 17, 38, 39 и 40 микрорайонах. По их словам, там отсутствуют участковые пункты, и, как утверждают депутаты, районы стали настоящими наркопритонами.

Мы видим повсюду наркограффити, следы «закладок», дети могут наткнуться на них и попробовать, - заявили представители депутатского корпуса.

В ответ на это Сагындык Аяганов пообещал, что в каждом микрорайоне будет закреплен участковый, а борьба с наркоторговлей продолжится.

Общественное движение «Lider.kz» попросило главного полицейского помочь в восстановлении документов для граждан без определенного места жительства. Руководитель ведомства должен рассмотреть решение данного вопроса в ближайшее время.

Кроме того, в скором времени в регионе будет создана совместная комиссия по вопросам ЖКХ, куда войдут представители полиции, волонтеров, департаментов ЖКХ, политики, а также депутаты.

Сагындык Аяганов дал поручения своему заместителю оказывать содействие в этих инициативах.

Мероприятие продолжилось приемом граждан по личным вопросам в круглом зале.