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28.05.2025, 21:42

«Закладки», элитный Tank 500 и нехватка участковых: как прошла встреча с главой полиции в Актау

История в фотографиях 0 2 943 Сергей Кораблев

Глава департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор Сагындык Аяганов провел отчетную встречу с населением. Подробности – в материале Lada.kz.

Отчетная встреча главы полиции с населением. Фото автора
Отчетная встреча главы полиции с населением. Фото автора

Встреча главного полицейского с населением началась с конфликтной ситуации. Так, несколько человек, опоздав на 5 минут, уже не смогли попасть в переполненный зал к Сагындыку Аяганову. Все места были заняты, и это вызвало недовольство среди людей. Доступ закрыли как на первом, так и на втором этажах Дома дружбы – в месте, где проводился прием.

Уже в ходе встречи был поднят один из самых волнующих вопросов у водителей: разрешено ли передавать управление автомобилем другому человеку (например, родственнику), если водитель чувствует себя плохо или находится в состоянии опьянения, но этот человек не указан в страховом полисе.

Ответ главы полиции был категоричен: передача руля третьим лицам, не включенным в страховку, запрещена даже в присутствии владельца в салоне.

Также население интересовал вопрос о том, действительно ли правоохранители передвигаются по городу на Tank 500 – китайском внедорожнике премиум-класса.

Сагындык Аяганов заявил, что автомобиль действительно принадлежит патрульной полиции и используется в роте патрулирования. Внедорожник закрепляется за сотрудниками по очереди.

В ходе встречи депутаты областного маслихата обратили внимание главы полиции на острую проблему наркоторговли в микрорайонах «Шыгыс-1, 2, 3», а также в 16, 17, 38, 39 и 40 микрорайонах. По их словам, там отсутствуют участковые пункты, и, как утверждают депутаты, районы стали настоящими наркопритонами.

Мы видим повсюду наркограффити, следы «закладок», дети могут наткнуться на них и попробовать, - заявили представители депутатского корпуса.

В ответ на это Сагындык Аяганов пообещал, что в каждом микрорайоне будет закреплен участковый, а борьба с наркоторговлей продолжится. 

Общественное движение «Lider.kz» попросило главного полицейского помочь в восстановлении документов для граждан без определенного места жительства. Руководитель ведомства должен рассмотреть решение данного вопроса в ближайшее время.

Кроме того, в скором времени в регионе будет создана совместная комиссия по вопросам ЖКХ, куда войдут представители полиции, волонтеров, департаментов ЖКХ, политики, а также депутаты.

Сагындык Аяганов дал поручения своему заместителю оказывать содействие в этих инициативах.

Мероприятие продолжилось приемом граждан по личным вопросам в круглом зале.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Лада, почему эта новость в разделе "История в фотографиях", а не в "Новости Актау" ?
29.05.2025, 10:54
Dilda
Dilda
Генерал-майор ошибается. https://tengrinews.kz/tengriautouseful/sel-za-rul-chujogo-avto-bez-strahovki-kogda-eto-razresheno-569960/?ysclid=mb8w94we36118200669 Когда можно садиться за руль, не опасаясь штрафа, разбирался Tengri Auto. Как рассказали в департаменте полиции Алматы, в некоторых случаях это действительно разрешено. Главное, чтобы соблюдались определенные условия: - вы не вписаны в страховку, но у вас есть водительские права и в салоне находится владелец автомобиля; - вы не вписаны в страховку, но в машине присутствует человек, который указан в страховке; - вы делаете это в служебных целях (например, вы работник СТО и вам нужно перегонять авто по территории сервиса и так далее). Во всех других ситуациях это нарушение, за которое вам выпишут штраф за отсутствие страховки, который в 2025 году составляет 10 МРП (39 320 тенге).
29.05.2025, 04:54
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