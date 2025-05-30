Языковой барьер: мангистауские полицейские не стали штрафовать водителя-иностранца

Почти 20 тысяч тенге сэкономили англоязычные туристы, потому что полицейские в буквальном смысле не смогли найти с ними общий язык, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

На дорогах Мангистау полицейские остановили автомобиль с иностранцем за рулём, но… не смогли объяснить причину остановки, так как не владеют английским языком, а водитель и пассажир не знают русский или казахский.

Вместо этого стражи порядка быстро выяснили, что перед ними американский ютубер, путешествующий по Казахстану. Вместо штрафа пожелали доброго пути и отпустили без составления протоколов.

Видеозапись разлетелась по социальной сети. Пользователи разделились на два лагеря: кого-то возмутил тот факт, что иностранцам нарушение сходит с рук, другие же увидели в этом признак гостеприимства.

Как оказалось, иностранные граждане передвигались с тонированными стеклами. Штраф за тонировку в Казахстане составляет 5 МРП (19 660 тенге).