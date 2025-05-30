Как будут обеспечивать безопасность детей во время летних каникул в Мангистау

В Мангистауской области организованы мероприятия по обеспечению безопасности детей, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК МО

В преддверии летних каникул департаментом по ЧС Мангистауской области проводятся проверки в пяти детских лагерях области. В некоторых выявили нарушения ряда требований пожарной и водной безопасности, рассказал Арман Тенел, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области Тимур Жумалиев рассказал о подростковой преступности.

«За первые четыре месяца этого года зарегистрировано 10 преступлений среди подростков. Это на 47,4% меньше, чем в прошлом году. К таким случаям, в частности, ведут отсутствие родительского контроля, неэффективная организация досуга, семейные трудности и зависимость от компьютерных игр», - рассказал Тимур Жумалиев.

За указанный период к ответственности привлечены за различные правонарушения три тысячи подростков (ст. 442 КоАП РК) и 813 родителей (ст. 127 КоАП РК).

Главный специалист отдела воспитательной работы, инклюзивного специального образования и защиты прав детей Орынгуль Мамутова сообщила, что в области функционируют 242 места отдыха. В их числе пять загородных лагерей («Толкын Плаза», «Фламинго», «Акбобек», «Blue Marine Aktau», «Еркемай»), 88 пришкольных лагерей и 148 оздоровительных центров профессиональной направленности.