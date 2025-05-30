18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 18:56

Как будут обеспечивать безопасность детей во время летних каникул в Мангистау

Общество 0 1 199 Ольга Максимова

 В Мангистауской области организованы мероприятия по обеспечению безопасности детей, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК МО
Фото: ЦОК МО

В преддверии летних каникул департаментом по ЧС Мангистауской области проводятся проверки в пяти детских лагерях области. В некоторых выявили нарушения ряда требований пожарной и водной безопасности, рассказал Арман Тенел, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области Тимур Жумалиев рассказал о подростковой преступности.

«За первые четыре месяца этого года зарегистрировано 10 преступлений среди подростков. Это на 47,4% меньше, чем в прошлом году. К таким случаям, в частности, ведут отсутствие родительского контроля, неэффективная организация досуга, семейные трудности и зависимость от компьютерных игр», - рассказал Тимур Жумалиев.

За указанный период к ответственности привлечены за различные правонарушения три тысячи подростков (ст. 442 КоАП РК) и 813 родителей (ст. 127 КоАП РК).

Главный специалист отдела воспитательной работы, инклюзивного специального образования и защиты прав детей Орынгуль Мамутова сообщила, что в области функционируют 242 места отдыха. В их числе пять загородных лагерей («Толкын Плаза», «Фламинго», «Акбобек», «Blue Marine Aktau», «Еркемай»), 88 пришкольных лагерей и 148 оздоровительных центров профессиональной направленности.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!