Об опасности на Скальной тропе заявили жители Актау

По словам жителей Актау, Скальная тропа стала опасной зоной. Причина тому – отсутствие освещения, сообщает Lada.kz.
Как рассказали горожане, на большей части маршрута отсутствует освещение, а ступеньки, необорудованные подсветкой, представляют серьезную угрозу. В темноте можно легко оступиться, уверяют люди.
Ситуацию усугубляют выломанные доски.
В полной темноте в такие щели легко может угодить нога, что может привести к серьезным травмам, - сетуют жители.
В Актауском городском акимате заверили, что сейчас на объекте проводятся реставрационные работы и в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.
Подрядная организация занимается ремонтом лестницы и светильников. Работы займут около месяца из-за протяженности тропы, - обещают чиновники.
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