Об опасности на Скальной тропе заявили жители Актау

Фото местных жителей

Как рассказали горожане, на большей части маршрута отсутствует освещение, а ступеньки, необорудованные подсветкой, представляют серьезную угрозу. В темноте можно легко оступиться, уверяют люди.

Ситуацию усугубляют выломанные доски.

В полной темноте в такие щели легко может угодить нога, что может привести к серьезным травмам, - сетуют жители.

В Актауском городском акимате заверили, что сейчас на объекте проводятся реставрационные работы и в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.