Где отдохнуть в Актау? Список и контакты баз отдыха

Редакция Lada.kz составила список и прейскурант действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау.

Фото Ольги Ярославской

Официальное открытие баз отдыха запланировано на 1 июня.

База отдыха «Достар»

Первая база отдыха находится в районе посёлка «Ақ Желкен» (Приморский). На ее территории доступны беседки-топчаны, гостевые дома и мотель. Для посещения отдыхающим необходимо оплатить услуги, включающие туалеты, душевые и раздевалки. Стоимость входа (услуги) для взрослых составляет 1 250 тенге, для детей от 5 до 13 лет – 750 тенге. Дети до 5 лет проходят бесплатно.

На базе имеется парковка, въезд на нее стоит 1000 тенге.

Аренда топчанов составляет от 2 500 до 3 000 тенге с человека в час. Беседки и топчаны различаются по вместимости и рассчитаны на разное количество гостей. Посетители могут арендовать мангал за 1 000 тенге в час.

При размещении в топчанах отдыхающие оплачивают не только аренду самого топчана, но и дополнительные услуги, такие как пользование туалетами, душевыми и раздевалками.

Размещение в гостинице обойдется посетителям от 20 тысяч тенге и выше.

На территории базы имеется ресторан, магазин, футбольное и волейбольное поля, а также работают спасатели и медицинский пункт.

Посетителям также предоставляются платные водные развлечения – гидроцикл, «банан», катамараны и доски-сапборды. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное – без камней и ила.

Контакты для справок: +7 (777) 797-77-05.

База отдыха «Khazar»

Журналистам издания не удалось связаться с администрацией и взять подробную информацию.

База отдыха «Zhagalau Resort»

База отдыха «Zhagalau Resort» начала работу на территории бывшей базы «Sunset». Расположена в 17 километрах от Актау. Функционирует круглогодично, принимая гостей в любое время года. Территория базы отдыха охраняется, ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих – бассейн с подогревом под открытым небом, рассчитанный на взрослых, и детей, джакузи и две бани.

На территории базы отдыха «Zhagalau Resort» гостям предлагаются 26 уютных домиков, рассчитанных на размещение от 2 до 6 человек. В каждом домике есть мебель, холодильник, сплит-система, телевизор, санузел и ванная комната. Стоимость проживания с включённым завтраком варьируется от 39 000 до 119 000 тенге в зависимости от количества гостей.

На пляже и у бассейна оборудованы лежаки с зонтиками для удобства отдыхающих.

На базе также работают медицинский и спасательный пункты, ресторан, магазин и предоставляется бесплатная парковка. Посещение бассейна без аренды домика стоит 3 500 тенге для взрослых и 2 000 тенге для детей от 4 до 12 лет. Для детей до 3 лет вход свободный. По выходным на территории проводятся дискотеки и развлекательные мероприятия.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (771) 707-12-12.

База отдыха «Stigl»

На территории расположены гостиница и комплекс «Теремок». Номера в гостинице обойдутся гостям от 20 000 до 60 000 тенге в сутки. За ребенка от пяти до 13 лет придется доплатить 6 000 тенге, от 13 лет и более – 12 000 тенге. Максимум комнат в номерах – две. В стоимость номеров входит пользование комплексом SPA. Доплата за ребенка от пяти до 13 лет – 2 000 тенге.

В корпусе «Теремок» двухместные номера обойдутся посетителям в 10 тысяч тенге в сутки, трехместный номер – 15 тысяч тенге.

Посетители могут арендовать конференц-зал. Час аренды большого зала обойдется в 30 тысяч тенге, восемь часов аренды – 180 тысяч тенге. Аренда малого зала на час и восемь часов будет стоить 8 000 и 40 000 тенге соответственно.

Гостям также предоставляется возможность отдохнуть в SPA-центре. Стоимость посещения комплекса, куда входит бассейн, финская и фитобани, тренажерный зал составляет 5 000 тенге за три часа на взрослого человека, дети до семи лет – бесплатно, от семи до 13 лет – 2 000 тенге.

Вход на территорию базы стоит 2 000 тенге для взрослого человека, детям от пяти до 13 лет – 1 000 тенге, детям до пяти лет – бесплатно. За эти деньги посетители могут пользоваться парковкой, туалетом, душем и лежаками. Отдыхающим предоставляются платные водные аттракционы. Территория базы находится под охраной, ведется видеонаблюдение.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: 8 (700) 727-65-55.

Дом отдыха «Сая»

На территории дома отдыха «Сая» имеется трехэтажный корпус с комфортабельными номерами. При дневном посещении с 10:00 до 21:00 часов аренда двухместных стандартных номеров для одного человека обойдется в 10 000 тенге. В номере есть телевизор, кондиционер, холодильник, санузел и душевая кабина. Стоимость проживания в двухместном стандартном номере с четырехразовым питанием и полдником составляет 20 000 тенге за одного человека в сутки. На территории находится открытый бассейн, наполненный минеральной водой из подземного источника.

Жителям Актау также предлагают снять в аренду домики с мебелью и холодильником. Возле каждого домика имеется беседка вместимостью от двух до 10 человек. Для проведения мероприятий имеются игровые площадки, топчаны, юрты вместимостью от 15 до 80 человек.

В доме отдыха функционируют бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает в себя минеральные ванны, фитобочки, горячее обертывание и массаж. В физиотерапевтическом отделении гости могут пройти парафино-озокеритовое лечение, ультравысокочастотную и сверхвысокочастотную терапии, магнитотерапию, ингаляцию и электрофорез.

Вход на территорию дома отдыха «Сая» для взрослого человека составит 4 000 тенге, детям от пяти до 12 лет – 50% скидка, для детей младше пяти лет – вход бесплатный. Гостям предлагается снять в аренду домики. Аренда домика днем обойдется в 1 000 тенге с человека. Также для гостей предлагается в аренду банный комплект – 1 500 тенге (халат – 500 тенге, полотенце – 500 тенге, тапочки – 500 тенге). С собой на территорию отдыха можно привозить еду и напитки. Выхода к морю нет. Мангал и казан предоставляют бесплатно.

Также на территории базы расположены два конференц-зала, предназначенные для проведения различных мероприятий и деловых встреч.

Контакты для справок: +7 (775) 502-09-86 и +7 (771) 811-39-02.

База отдыха «GUNA»

Вход на базу стоит 3500 тенге для взрослых. Для детей с понедельника по четверг цена составляет 1500 тенге, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни – 2000 тенге. Для многодетных семей и пенсионеров предусмотрены скидки.

На территории база отдыха «GUNA» расположены: детский аквапарк, надувные бассейны с горками, сухие батуты, лабиринт и игровая площадка в крытом шатре. Также имеется спортивный уголок, волейбольная площадка, навес с лежаками на пляже, шатер со столиками. Функционирует бассейн для детей и взрослых.

Ежедневно для детей будут проводиться анимационные программы, квесты и мастер-классы. По выходным будут проходить пенные вечеринки. Всё это включено в стоимость входных билетов.

База отдыха оснащена туалетами, раздевалками и душевыми.

За дополнительную плату жители и гости города смогут арендовать мангал для жарки – 5 000 тенге. Имеются несколько вариантов топчанов для отдельного отдыха своей компанией: у моря – 6 000 тенге, деревянные – 7 000 тенге, серые на газоне – 8 000 тенге, VIP на газоне – 10 000 тенге, VIP у бассейна – 15 000 тенге.

Также имеются номера с ночёвкой нескольких форматов (вход включён): стандарт на двоих человек – 15 000 тенге, стандарт с душевой на двоих человек – 20 000 тенге, семейный на четверых человек – 30 000 тенге.

С собой на базу отдыха можно привозить только еду, без напитков.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (777) 202-22-72.

База отдыха «Blue Marine»

В этом году база отдыха «Blue Marine» была переоборудована и начала функционировать как детский лагерь.

База отдыха «Серебряные пески»

Вход на базу «Серебряные пески» для взрослых и детей старше 14 лет составляет 3 000 тенге, детям с 12 до 14 лет – 1 500 тенге, с пяти до 12 лет – 1000 тенге, до пяти лет – бесплатно.

На территории базы имеются двухместные домики, четырехместные и восьмиместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, а также юрты. В часы дневного посещения (с 12:00 до 23:00 часов) аренда деревянного домика обойдется в 8 000 тенге, четырехместного контейнера – 8 000 тенге, восьмиместного – 16 000 тенге. Юрты будут стоить от 12 000 до 20 000 тенге.

Суточный отдых (с 12:00 до 11:00 часов следующего дня) в четырехместном деревянном домике обойдется посетителям в 20 000 тенге.

Сутки в двух-, четырех- и восьмиместном оборудованном контейнере обойдутся гостям в 12 000, 20 000, 40 000 тенге соответственно. VIP-номер на три места (два взрослых + ребенок) обойдется в 30 тысяч тенге в сутки.

Аренда беседок – 5 000 тенге.

Цена за аренду топчана на берегу моря составляет 7 000 тенге. Гости также могут использовать казан стоимостью 3 000 тенге за аренду на время отдыха.

На территории базы отдыха функционирует кафе «Морской кабачок», где гостям предлагают блюда русской, европейской и восточной кухни.

На базе имеется охраняемая парковка с видеонаблюдением. Въезд на нее стоит 500 тенге. Пользование спортивной и детской площадками, мангалом и шезлонгами – бесплатно. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

В наличии имеются домики на долгосрочную аренду от 75 000 до 150 000 тенге.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (777) 133-56-67.

База отдыха «Комарово»

Вход на территорию базы с одного взрослого человека будет стоить 2 500 тенге. За детей с 5 до 11 лет придется заплатить 800 тенге, вход для детей до 5 семи лет – бесплатный. Для людей с ограниченными возможностями вход также бесплатный. В стоимость входит пользование шезлонгами, туалетом, раздевалками, мангалами, летней и детской площадками. Дневное посещение базы отдыха осуществляется с 10:00 до 23:00 часов. Посетители смогут отдохнуть под навесом, оплатив только за вход.

Также на базе отдыха можно арендовать домики и топчаны. Трёхкомнатный улучшенный домик вместимостью шесть человек обойдется в 50 000 тенге в сутки. Двухкомнатный «стандарт» такой же вместимостью будет стоить 30 000 тенге. Однокомнатный двухместный «стандарт» без санузла обойдется в 12 500 тенге.

Трехкомнатный номер, в котором поместятся от семи до девяти человек, обойдется посетителям в 45 тысяч тенге, домик категории VIP вместимостью до десяти человек будет стоить 65 тысяч тенге. На базе также можно арендовать три отдельно стоящих «вагончика», шесть комнат, которые вмещают до десяти человек, отдых обойдется в 60 тысяч тенге. Если количество человек превышает вместимость домика, осуществляется дополнительная оплата по 2 500 тенге за человека.

Гости могут арендовать топчан, минимум от пяти и максимум до 10 человек (за 3 500 тенге с человека).

На территории базы отдыха функционируют ресторан и магазин.

Есть охраняемая парковка. Она обойдется в 1 000 тенге за автомобиль, снаружи базы, так же имеется автостоянка, она бесплатная. Посетителям предоставляются платные водные развлечения – гидроцикл, «банан», катамараны и сапборды. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (705) 236-72-43.

Пляжный курорт «Tree of Life»

Территория пляжного курорта «Tree of Life» включает в себя:

гостиничный комплекс всех категорий, вместимостью на 200 человек;

рестораны, кафе, фастфуд, бары и караоке;

банный комплекс, SPA-салон, сауну, тренажёрный зал;

песчаный пляж с шезлонгами;

10 открытых и один крытый бассейны;

многофункциональный аквапарк с аттракционами.

Стоимость стандартного номера в гостинице с двумя односпальными кроватями в будние дни – с понедельника по четверг – составляет 38 800 тенге за сутки, в выходные дни 42 800 тенге.

Улучшенный номер для троих с одной двуспальной кроватью и диваном в будние дни стоит 52 500 тенге, а в выходные – 57 800 тенге.

Двухкомнатный номер с двумя двуспальными кроватями, рассчитанный на четырёх гостей, обойдётся в 75 000 тенге в будни и 82 500 тенге в выходные.

Номер категории «Mini Suite» для двоих – 67 500 тенге в будни и 74 500 тенге в выходные.

«Junior Suite» с двуспальной кроватью – 82 500 тенге в будни и 90 800 тенге в выходные.

Стоимость номера «Superior Suite» для двух человек составляет 115 000 тенге в будние дни и 126 500 тенге в выходные.

Гостям также предлагается аренда различных видов бунгало: в будние дни стоимость варьируется от 50 500 до 105 000 тенге за сутки, а в выходные – от 55 600 до 115 500 тенге.

Можно выбрать проживание в отдельных LUX-номерах. Их стоимость составляет от 66 000 до 179 000 тенге за сутки в будние дни и от 72 500 до 196 500 тенге – в выходные.

Отдыхающие могут арендовать комфортабельные коттеджи категории VIP. Коттеджи вместимостью до восьми человек стоят от 270 500 до 320 000 тенге за сутки.

В стоимость номеров включены завтрак, посещение аквапарка и пляжа, использование шезлонгов и парковки.

На территории базы расположен аквапарк для взрослых и детей. Стоимость входного билета для взрослых с понедельника по четверг составляет 6 000 тенге, а с пятницы по воскресенье – 8 000 тенге с человека.

Вход для детей до шести лет бесплатный. Для детей от шести до 12 лет билет стоит 3 000 тенге в будние дни и 4 000 тенге по выходным. Именинникам при наличии документов вход бесплатный. Для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей предоставляются скидки.

Пляжный курорт «Tree of Life» предлагает своим гостям и дополнительные услуги. Посетители могут отдохнуть в морской бане вместимостью до десяти человек. Посетители с детьми от двух лет могут воспользоваться платными услугами няни.

В наличии услуг комплекса – аренда конференц-зала вместимостью до 80 человек и стоимостью 150 тысяч тенге в день. Посетителям также предоставляются платные водные развлечения.

С собой посетителям запрещено привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (771) 776-11-11.

База отдыха «AQUA MARINE»

Дневное посещение базы стоит 3 000 тенге для взрослых. Для детей с 5 до 15 лет цена составляет 1 500 тенге. База отдыха работает ежедневно с 10 утра до 22 часов ночи.

На базе отдыха имеются однокомнатные и двухкомнатные домики, которые оборудованы мебелью и бытовой техникой. В домиках санузел и душевая.

Однокомнатный домик вмещает до трех человек: двое взрослых и один ребенок. Стоимость аренды в будние дни составляет 30 000 тенге, в выходные дни – 35 000 тенге.

Двухкомнатный домик вмещает до шести человек: четверо взрослых и двое детей. Стоимость аренды в будние дни – 45 000 тенге, в выходные дни – 55 000 тенге.

На территории имеется общая мангальная зона, шезлонги, навесы, кафе. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (707) 649-49-85.

База отдыха «Бриз»

На территории базы расположены двух-, трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Все домики оборудованы мебелью, холодильниками и кондиционерами. Стоимость проживания составляет 4 000 тенге с человека за сутки, дневная аренда без ночевки – 3000 тенге. Аренда беседок – 2500 тенге с человека за день. Вход на пляж без аренды домика стоит 1500 тенге.

На базе также имеются парковка, навесы на пляже и мангалы у каждого домика. В наличии имеются домики на долгосрочную аренду.

С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +? (708) 506-70-68 (Екатерина).

База отдыха «Золотое солнышко»

Самая последняя база отдыха «Золотое солнышко», расположена в 35,5 километрах от Актау. Вход на территорию базы без снятия дома для взрослых составляет 1 500 тенге. Детям до семи лет – бесплатно, от семи до 14 лет – 1 000 тенге в сутки. На территории базы расположены трех-, четырех-, пяти-, восьми- и десятиместные домики. Стоимость аренды будет стоить 30 000, 30 000, 35 000, 45 000 и 55 000 тенге соответственно.

Территория базы оснащена туалетами и душевыми. Также для отдыхающих на базе имеются мангалы, парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол. На базе также дежурит спасатель. С собой на базу отдыхающим можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (700) 100-02-17.

Пляж «Caspiy Life»

Также жителям и гостям города предлагается отдых на семейном пляже.

«Caspiy Life», который расположен в 36 километрах от города в сторону села Сайын Шапагатов. Пляж функционирует с 10:00 до 22:00 часов. На территории пляжа имеется баня, кафе, топчаны. Посещение пляжа в будние дни стоит 2 000 тенге для взрослых. Для детей вход до семи лет – бесплатный, с 8 до 15 лет в будние и выходные дни стоит 1 000 тенге. В выходные и праздничные дни для взрослых вход стоит 3 000 тенге. В стоимость входит использование навесом, казаном, мангалом. Пляж оснащен туалетами и душевыми.

Посетители пляжа могут в аренду снять топчаны на 10 и 20 человек, стоимостью 10 000 тенге и 20 000 тенге соответственно.

Контакты для справок: +7 (747) 128-06-86.

За городом также имеются глэмпинги «Teniz Village» и «O’MIR Glamping», на которых жители и гости региона смогут отдохнуть в комфортабельных условиях. За подробной информацией по стоимости услуг обращаться в администрацию: +7 (705) 782-82-22 – «Teniz Village», +7 (707) 288-88-90 – «O’MIR Glamping».