В Актау 1 июня временно перекроют дорогу

В связи с проведением марафона в Актау перекроют одну из дорог, сообщает Lada.kz .

Фото: krsk.kp.ru

По причине организации благотворительного забега «Munaily Marathon» в это воскресенье, 1 июня, с 06:00 до 12:00 часов, будет временно ограничено движение на участке дороги от набережной в 15 микрорайоне до 4 микрорайона около дома №2.

В этом году благотворительный забег «Мunaily Marathon» приурочен к «Году рабочих профессий».

Организаторы мероприятия призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Старт забега намечен в 07:00 на площади амфитеатра в 15 микрорайоне. Зарегистрировано 1 000 участников. Дистанции – 5 и 10 километров.