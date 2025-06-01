Бесплатное мороженое обернулось хаосом в Актау: в толпе потерялись дети

Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей превратилось в давку в Актау, сообщает Lada.kz .

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По предварительной информации очевидцев, местный предприниматель устроил перед магазином детской одежды «Abu Baby» в микрорайоне «Толкын-1» бесплатную раздачу мороженого и сахарной ваты, а также организовал развлечения для малышей.

Инициатива вызвала ажиотаж – собралось множество людей, перед магазином была настоящая давка.

К сожалению, праздник не обошелся без инцидентов: в толпе потерялись дети. Сейчас на месте работает полиция, следит за порядком.

В городском акимате и департаменте полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в августе прошлого года во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стекол для смартфонов произошла давка, участниками которой стали дети.