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01.06.2025, 16:50

Мемориальную доску в честь ветерана-геолога установили в Актау

Общество 0 3 029 Сергей Кораблев

Состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной общественному деятелю, ветерану государственного управления и нефтегазовой отрасли Тергеу Айдарханову, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Как передает пресс-служба Актауского городского акимата, мемориальная доска была установлена сегодня, 1 июня, на доме №8 в 29 микрорайоне, где с 1993 до 2003 года проживал Тергеу Айдарханов.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, ветераны отрасли и близкие родственники Тергеу Айдарханова. В ходе церемонии Аббат Урисбаев выступил с речью, в которой отметил трудовой путь Айдарханова, его вклад в развитие региона, а также подчеркнул его высокие нравственные качества и преданность своему делу.

Тергеу Айдарханов был первым секретарем Мангистауского областного маслихата и одним из тех, кто стоял у истоков становления этого важного института, участвовал в формировании эффективной системы его работы. Помимо этого, он многие годы посвятил нефтегазовой отрасли, внес значительный вклад в развитие кадровой политики и производственного потенциала. Его нравственный путь – достойный пример для нынешнего и будущего поколений. Мы всегда будем помнить добрые дела, совершённые им во благо народа. Имя этого человека навсегда останется в памяти страны, - отметил заместитель акима области Аббат Урисбаев.

Тергеу Айдарханов родился в 1941 году в селе Таучик Тупкараганского района Мангистауской области. С первых дней своей трудовой деятельности он активно участвовал в развитии страны. Айдарханов занимал ответственные партийные и государственные посты: был первым секретарем Мунайлинского и Каракиянского районных комитетов партии, депутатом и секретарем областного маслихата. Кроме того, он работал в таких значимых структурах, как «Мангистаумунайгаз», и других отраслях. В последние годы осуществлял деятельность в качестве консультанта в сфере геологии. За свою сознательную жизнь он преданно трудился во благо Родины, и его имя навсегда останется в памяти народа как уважаемого и достойного гражданина.

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