«Такой только у меня и Майкла Джексона»: видео с запорожцем из Актау завирусилось в Сети

В Астане заметили запорожец, зарегистрированный в Актау, с необычным государственным номером, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Астане привлек внимание редкий советский автомобиль с необычным государственным номером (001 BIR 12 регион).

Номер дороже моей машины. Под номером владелец разместил надпись: «Такая только у меня и у Майкла Джексона», - комментирует автор видео.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили подлинность регистрации автомобиля в Актау. Машина 1989 года выпуска.

К слову, запорожец один из самых популярных и узнаваемых советских автомобилей, выпускавшийся с 1970 по 1994 годы.