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02.06.2025, 12:58

Как продвигается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене

Общество 0 2 647 Лиана Рязанцева

Руководитель проекта Бауыржан Сейтказиев рассказал о ходе строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

 

Фото с сайта peton.ru
Фото с сайта peton.ru

По данным пресс-службы АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) в Актау, 1 июня состоялось отчетное совещание, посвящённое ходу выполнения проекта по строительству нового ГПЗ в Жанаозене.

 Руководитель проекта Бауыржан Сейтказиев рассказал, как продвигается строительство завода.

В настоящее время активно ведутся строительно-монтажные работы, в том числе по пусковому комплексу №1. Завершено бетонирование фундаментов под трансформаторы на главной понизительной подстанции, проведена обратная засыпка. Также выполнены земляные работы под линейный портал 110 кВ, блочно-модульное здание и маслосборник. Завершен монтаж заземляющего контура. Подготовка площадки под макропланировку началась досрочно — 28 мая 2025 года. Начато производство необходимого оборудования, - сказал Бауыржан Сейтказиев.

В компании подчеркнули, что на текущий момент реализация проекта осуществляется в соответствии с утверждённым графиком.

Напомним, ранее Президент раскритиковал затянувшиеся сроки строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене. 

Сроки строительства ГПЗ в Жанаозене увеличили, ввод в эксплуатацию перенесли. 

В 2023 году сообщалось, что тендер на возведение газоперерабатывающего завода выиграли российские компании, входящие в состав технологического инжинирингового холдинга «Петон». По данным официального сайта компании, за последние 30 лет холдинг реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ.

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