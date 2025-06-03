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03.06.2025, 08:32

Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в июне

Общество 0 1 382 Ольга Максимова

Для Мангистауской области немного снизили объем газа, выделяемого для автогазозаправок, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

В первый месяц июня для региона Министерство энергетики РК выделило 17 000 тонн сжиженного нефтяного газа - 15 310 тонн от ТОО «КазГПЗ» и 1 690 тонн поставит Атырауский НПЗ. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и торговли региона.

«Ожидается дополнительное выделение газа в размере тысячи тонн с завода ТОО «КазГПЗ»», - отметили в управлении.

Таким образом, для автовладельцев региона с газобаллонным оборудованием в июне предусмотрено 19 тысяч тонн топлива. В мае Министерство энергетики РК выделяло 19 499 тонн газа.

Напомним, в конце прошлого лета желающие заправиться отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
То есть сезон начался, а объемы газа немного снизили, несмотря на прецеденты с топливом в прошлом! Ну вот и скажите, наши министры, акимы и правительство извлекают какие то уроки, работают на превенцию по не допущению кризисных ситуаций? Что этому мешает, отсутствие опыта, он как бы есть, мозгов или уровня ответственности которая переходит в безнаказанную халатность?
03.06.2025, 05:27
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"немного снизили объем газа" А куда смотрит КНБ, это же может привести к очередному взрыву. Мне кажется что это делается специально, как бы проверяют народ и можно ли следующим шагом поднять цену на газ.
03.06.2025, 04:08
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