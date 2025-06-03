Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в июне

Для Мангистауской области немного снизили объем газа, выделяемого для автогазозаправок, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

В первый месяц июня для региона Министерство энергетики РК выделило 17 000 тонн сжиженного нефтяного газа - 15 310 тонн от ТОО «КазГПЗ» и 1 690 тонн поставит Атырауский НПЗ. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и торговли региона.

«Ожидается дополнительное выделение газа в размере тысячи тонн с завода ТОО «КазГПЗ»», - отметили в управлении.

Таким образом, для автовладельцев региона с газобаллонным оборудованием в июне предусмотрено 19 тысяч тонн топлива. В мае Министерство энергетики РК выделяло 19 499 тонн газа.

Напомним, в конце прошлого лета желающие заправиться отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.