В Актау отметят татарский праздник Сабантуй

В субботу, 7 июня, в Доме дружбы в 34 микрорайоне пройдет национальный праздник татар Сабантуй. Начало в 11:00. Вход бесплатный.

На празднике выступят гости из Татарстана - трио «БУЛГАР КЫЗЛАРЫ».

Сабантуй - праздник народа Татарстана, отмечается он в июне в честь завершения весенних посевных работ. Это праздник труда, здоровья, силы и ловкости, пропагандирующий здоровый образ жизни. Сабантуй имеет многовековую историю, сохранил свои традиции и сегодня. Это мероприятие является национальным и любимым, в его праздновании принимают участие и дети, и взрослые. Он имеет свои обычаи, обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными песнями и плясками. Сабантуй отмечается каждый год, он не проводился только в те годы, когда шли войны или были тяжелые времена у народа. Июнь - первые летние денечки, впереди жаркое лето. Порадуйте себя в этот субботний день, приходите вместе с родными, детьми и друзьями к нам на праздник, гарантируем, что вы получите удовольствие, - рассказали организаторы мероприятия.