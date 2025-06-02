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02.06.2025, 17:08

В Актау отметят татарский праздник Сабантуй

Общество 0 1 909 Лиана Рязанцева

Татарское этнокультурное объединение «Булгар» приглашает жителей и гостей города на праздник Сабантуй. В программе праздника народные песни, частушки в сопровождении гармони, плясовые мелодии, выставка татарской кухни, национальные спортивные состязания и многое другое, передает Lada.kz.

Фото этнокультурного объединения «Булгар»
Фото этнокультурного объединения «Булгар»

В субботу, 7 июня, в Доме дружбы в 34 микрорайоне пройдет национальный праздник татар Сабантуй. Начало в 11:00. Вход бесплатный.

На празднике выступят гости из Татарстана - трио «БУЛГАР КЫЗЛАРЫ».

 Сабантуй - праздник народа Татарстана, отмечается он в июне в честь завершения весенних посевных работ. Это праздник труда, здоровья, силы и ловкости, пропагандирующий здоровый образ жизни. Сабантуй имеет многовековую историю, сохранил свои традиции и сегодня. Это мероприятие является национальным и любимым, в его праздновании принимают участие и дети, и взрослые. Он имеет свои обычаи, обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными песнями и плясками. Сабантуй отмечается каждый год, он не проводился только в те годы, когда шли войны или были тяжелые времена у народа. Июнь - первые летние денечки, впереди жаркое лето. Порадуйте себя в этот субботний день, приходите вместе с родными, детьми и друзьями к нам на праздник, гарантируем, что вы получите удовольствие, - рассказали организаторы мероприятия.

Также этнокультурное объединение «Булгар» приглашает жителей и гостей Мангистауской области принять участие в соревнованиях по борьбе «Куреш» во время проведения национального праздника.

Приглашаем всех желающих — мы рады каждому участнику!, — подчеркнули организаторы.

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