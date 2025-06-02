18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 17:17

Куда обращаться жителям Актау с заявкой на спил и вырубку сухих деревьев

Общество 0 1 394 Лиана Рязанцева

Вырубкой, обрезкой и спилом сухих деревьев по заявкам населения занимается ТОО «Green City Aktau». В компании рассказали, куда могут обращаться жители города для подачи заявки на спил сухостоя, передает Lada.kz.

Фото ТОО «Green City Aktau»
Фото ТОО «Green City Aktau»

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказал, что обрезку сухостоя проводят по заявкам жителей Актау.

ТОО «Green city Aktau» выполняет работы по санитарной обрезке и спилу сухостоя на территории города. С начала текущего года в организацию поступило 304 заявки от службы «109». Из них выполнено 158 заявок (347 - сухие деревья, 127 - санитарная обрезка). Кроме того, к нам поступают заявки от жителей по телеграм-чату службы «109», - сообщил Айбек Ерболеков.

По данным ТОО «Green City Aktau», с начало весны, после распускания листьев, выполнены мониторинговые работы по определению сухих деревьев и суховершин.

Согласно мониторинговым работам, составлен график и план мероприятия по вырубке, санитарной обрезке деревьев и уборке. Работы введутся по периметру микрорайонов, парков и скверов. На данное время количество выполненных работ по вырубке сухих деревьев - 352 шт., санитарная обрезка - 485 шт.,- рассказал Айбек Ерболеков.

Для выполнения данного вида работ в организации задействованы: две бригады, два автогидроподъёмника (АГП), два самосвала и один автомобиль марки «Газель».

В настоящее время работы ведутся в 12 и 13 микрорайонах. Заявки можно оставлять диспетчеру по номеру: 8 747 565 21 91, - заключил Айбек Ерболеков.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!