Куда обращаться жителям Актау с заявкой на спил и вырубку сухих деревьев

Вырубкой, обрезкой и спилом сухих деревьев по заявкам населения занимается ТОО «Green City Aktau». В компании рассказали, куда могут обращаться жители города для подачи заявки на спил сухостоя, передает Lada.kz .

Фото ТОО «Green City Aktau»

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказал, что обрезку сухостоя проводят по заявкам жителей Актау.

ТОО «Green city Aktau» выполняет работы по санитарной обрезке и спилу сухостоя на территории города. С начала текущего года в организацию поступило 304 заявки от службы «109». Из них выполнено 158 заявок (347 - сухие деревья, 127 - санитарная обрезка). Кроме того, к нам поступают заявки от жителей по телеграм-чату службы «109», - сообщил Айбек Ерболеков.

По данным ТОО «Green City Aktau», с начало весны, после распускания листьев, выполнены мониторинговые работы по определению сухих деревьев и суховершин.

Согласно мониторинговым работам, составлен график и план мероприятия по вырубке, санитарной обрезке деревьев и уборке. Работы введутся по периметру микрорайонов, парков и скверов. На данное время количество выполненных работ по вырубке сухих деревьев - 352 шт., санитарная обрезка - 485 шт.,- рассказал Айбек Ерболеков.

Для выполнения данного вида работ в организации задействованы: две бригады, два автогидроподъёмника (АГП), два самосвала и один автомобиль марки «Газель».