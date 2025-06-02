Куда обращаться жителям Актау с заявкой на спил и вырубку сухих деревьев

Вырубкой, обрезкой и спилом сухих деревьев по заявкам населения занимается ТОО «Green City Aktau». В компании рассказали, куда могут обращаться жители города для подачи заявки на спил сухостоя, передает Lada.kz.
Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказал, что обрезку сухостоя проводят по заявкам жителей Актау.
ТОО «Green city Aktau» выполняет работы по санитарной обрезке и спилу сухостоя на территории города. С начала текущего года в организацию поступило 304 заявки от службы «109». Из них выполнено 158 заявок (347 - сухие деревья, 127 - санитарная обрезка). Кроме того, к нам поступают заявки от жителей по телеграм-чату службы «109», - сообщил Айбек Ерболеков.
По данным ТОО «Green City Aktau», с начало весны, после распускания листьев, выполнены мониторинговые работы по определению сухих деревьев и суховершин.
Согласно мониторинговым работам, составлен график и план мероприятия по вырубке, санитарной обрезке деревьев и уборке. Работы введутся по периметру микрорайонов, парков и скверов. На данное время количество выполненных работ по вырубке сухих деревьев - 352 шт., санитарная обрезка - 485 шт.,- рассказал Айбек Ерболеков.
Для выполнения данного вида работ в организации задействованы: две бригады, два автогидроподъёмника (АГП), два самосвала и один автомобиль марки «Газель».
В настоящее время работы ведутся в 12 и 13 микрорайонах. Заявки можно оставлять диспетчеру по номеру: 8 747 565 21 91, - заключил Айбек Ерболеков.
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