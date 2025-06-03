От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер

До конца года на Каспийском море запустят круизный лайнер, передает Lada.kz со ссылкой на LS .

Иллюстративное фото Alonso Reyes/unsplash.com

По информации Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта, Мангистауская область обладает большим потенциалом в круизной сфере. В регионе будут развивать морские курорты и пляжный отдых на участках от Актау до порта Курык, расположенных на побережье Каспийского моря. Для этого создают новые объекты, включая гостиницы и тематический парк развлечений.

Планируется запуск российского круизного лайнера. Он вписывается в концепцию «Пятизвездочные отели на воде». Предположительно, лайнер будет заходить в порты Актау, Астрахань (Россия), Туркменбаши (Туркменистан), Амирабад, Ноушехр, Энзели (Иран), Баку (Азербайджан), Махачкала (Россия).

До конца этого года после получения акта ввода в эксплуатацию отель на воде проведет тестовый поход по Каспию.

Кроме того, прорабатываются проекты документов с прибрежными странами о сотрудничестве в данной сфере и совместной организации круизных маршрутов по морю. Уже есть Азербайджанское соглашение, инициированное в 2020 году, и Иранское соглашение, инициированное в 2019 году. На данный момент ожидается позиция других прикаспийских стран.

В комитете уточнили, что данные проекты будут реализовывать за счет частных средств, затрат из бюджета не планируется.