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03.06.2025, 10:21

От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер

Общество 0 10 101 Ольга Максимова

До конца года на Каспийском море запустят круизный лайнер, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Иллюстративное фото Alonso Reyes/unsplash.com
Иллюстративное фото Alonso Reyes/unsplash.com

По информации Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта, Мангистауская область обладает большим потенциалом в круизной сфере. В регионе будут развивать морские курорты и пляжный отдых на участках от Актау до порта Курык, расположенных на побережье Каспийского моря. Для этого создают новые объекты, включая гостиницы и тематический парк развлечений.

Планируется запуск российского круизного лайнера. Он вписывается в концепцию «Пятизвездочные отели на воде». Предположительно, лайнер будет заходить в порты Актау, Астрахань (Россия), Туркменбаши (Туркменистан), Амирабад, Ноушехр, Энзели (Иран), Баку (Азербайджан), Махачкала (Россия).

До конца этого года после получения акта ввода в эксплуатацию отель на воде проведет тестовый поход по Каспию.

Кроме того, прорабатываются проекты документов с прибрежными странами о сотрудничестве в данной сфере и совместной организации круизных маршрутов по морю. Уже есть Азербайджанское соглашение, инициированное в 2020 году, и Иранское соглашение, инициированное в 2019 году. На данный момент ожидается позиция других прикаспийских стран.

В комитете уточнили, что данные проекты будут реализовывать за счет частных средств, затрат из бюджета не планируется.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Имярек
Имярек
Где этот "лайнер" причалить будет? Или на рейде стоять в 10км от берега,?
03.06.2025, 13:16
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.
03.06.2025, 07:06
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От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
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