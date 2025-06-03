Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы

В прошлом году в Казахстане запустили Телеграм-чат-бот @TazaQazBot для повышения общественного контроля за состоянием окружающей среды и вовлечения граждан в решение экологических проблем, однако жители Мангистау практически его не используют, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

Запуск чат-бота состоялся в июле прошлого года по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

«Новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии телеграмм- бот @TazaQazBot дает возможность каждому неравнодушному жителю страны моментально фотографировать локацию или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему. Вся информация в виде заявки поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует её и назначает исполнителя. Можно сообщать о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий», - сообщает Минэкологии.

В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию, и, при необходимости, комментарий.

В качестве обратной связи пользователи будут получать уведомления о назначении исполнителя и завершении работы прямо в телеграмм-боте. После выполнения заявки они смогут оценить качество выполненных работ и просмотреть все свои заявки.

Как рассказал руководитель департамента экологии Армат Джусупкалиев, в других регионах чат-бот активно используют для решения проблем в сфере экологии и ЖКХ. От жителей Мангистауской области поступило лишь 425 обращения, 884 из них реализовано, 34 отклонено, еще 29 обращений возвращено из-за предоставления неполной информации, 7 заявок находятся на стадии рассмотрения.

Большая часть обращений затрагивала вопросы уборки территорий, озеленения, вывоза бытового мусора и открытых люков.

В департаменте призвали мангистаусцев активнее использовать предоставленный инструмент.