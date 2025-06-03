На утилизацию ртутьсодержащих ламп в Актау потратят 23 млн тенге

На обслуживание контейнеров по сбору у населения ртутьсодержащих ламп Актауский городской акимат выделял почти 28 миллионов тенге. Конкурс проводили дважды, прежде чем смогли выявить победителя, передает Lada.kz .

Контейнер. Фото автора

Впервые информация об объявлении конкурса на услуги по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, а также содержание специализированных контейнеров по Актау появилась на сайте государственных закупок 21 февраля. Организатором выступил городской отдел ЖКХ.

На проведение работ предварительно выделено 27 862 678. тенге без учета НДС. Победителем конкурса стало ТОО «ЭКО ПромKZ». Однако итоги конкурса отменены из-за жалобы поставщиков.

Во второй раз сбор заявок на участие в лоте объявили 18 апреля. Победителем стало также ТОО «ЭКО ПромKZ». ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» заключило с компанией договор на 23 520 000 тенге с учетом НДС.

На плечи потенциального подрядчика лягут обязанности по содержанию 27-ми специальных контейнеров.

«Вывоз с контейнерных площадок ртутьсодержащих ламп и приборов должен быть не менее трех раз в неделю. Исполнитель оповещает государственные организации о сроках вывоза ртутьсодержащих ламп. Вывоз ламп производится персоналом исполнителя с соблюдением инструкции по сбору, хранению, транспортированию и приему отходов ртутьсодержащих ламп, с составлением приемо-сдаточного акта. В период обезвреживания ртутьсодержащих ламп, содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны не должно превышать 0,01 мг/м3. Персонал, занятый обезвреживанием ртутьсодержащих ламп, должен обеспечиваться спецодеждой и средствами защиты органов дыхания, респираторами с патронами марки «Г» или противогазами, лечебно-профилактическим питанием», - перечисляет обязанности подрядчика в технической спецификации заказчик.

Договор с подрядчиком заключен до конца 2025 года.

Напомним, контейнеры для сбора ртутьсодержащих появились в областном центре в 2015 году. На проект акимат Мангистауской области выделил 50 миллионов тенге. С тех пор средства на их содержание из городского бюджета выделяют ежегодно.