18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.1
583.64
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.06.2025, 10:51

На утилизацию ртутьсодержащих ламп в Актау потратят 23 млн тенге

Общество 0 1 582 Ольга Максимова

На обслуживание контейнеров по сбору у населения ртутьсодержащих ламп Актауский городской акимат выделял почти 28 миллионов тенге. Конкурс проводили дважды, прежде чем смогли выявить победителя, передает Lada.kz.

Контейнер. Фото автора
Контейнер. Фото автора

Впервые информация об объявлении конкурса на услуги по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, а также содержание специализированных контейнеров по Актау появилась на сайте государственных закупок 21 февраля. Организатором выступил городской отдел ЖКХ.

На проведение работ предварительно выделено 27 862 678. тенге без учета НДС. Победителем конкурса стало ТОО «ЭКО ПромKZ». Однако итоги конкурса отменены из-за жалобы поставщиков.

Во второй раз сбор заявок на участие в лоте объявили 18 апреля. Победителем стало также ТОО «ЭКО ПромKZ». ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» заключило с компанией договор на 23 520 000 тенге с учетом НДС.

На плечи потенциального подрядчика лягут обязанности по содержанию 27-ми специальных контейнеров.

«Вывоз с контейнерных площадок ртутьсодержащих ламп и приборов должен быть не менее трех раз в неделю. Исполнитель оповещает государственные организации о сроках вывоза ртутьсодержащих ламп. Вывоз ламп производится персоналом исполнителя с соблюдением инструкции по сбору, хранению, транспортированию и приему отходов ртутьсодержащих ламп, с составлением приемо-сдаточного акта. В период обезвреживания ртутьсодержащих ламп, содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны не должно превышать 0,01 мг/м3. Персонал, занятый обезвреживанием ртутьсодержащих ламп, должен обеспечиваться спецодеждой и средствами защиты органов дыхания, респираторами с патронами марки «Г» или противогазами, лечебно-профилактическим питанием», - перечисляет обязанности подрядчика в технической спецификации заказчик.

Договор с подрядчиком заключен до конца 2025 года.

Напомним, контейнеры для сбора ртутьсодержащих появились в областном центре в 2015 году. На проект акимат Мангистауской области выделил 50 миллионов тенге. С тех пор средства на их содержание из городского бюджета выделяют ежегодно.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.