В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию

В Актау пройдут публичные слушания по заявке АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК) об изменении тарифа на электроснабжение, передает Lada.kz .

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О грядущем мероприятии сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

«АО «МРЭК» подало заявку на рассмотрение изменения тарифов в сторону повышения для всех категорий потребителей – населения, бюджетников и юрлиц. Заявку рассмотрят и вынесут решение об удовлетворении или отказе», - пояснили в ДКРЕМ МО.

Публичные слушания состоятся 10 июня 2025 года в 16:00 часов в актовом зале АО «МРЭК» (29А микрорайон, здание №97).

Департамент приглашает к участию депутатов, представителей местных исполнительных и государственных органов, потребителей и их общественные объединения, независимых экспертов, представителей средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.