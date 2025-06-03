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03.06.2025, 12:19

В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию

Общество 0 4 685 Ольга Максимова

В Актау пройдут публичные слушания по заявке АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК) об изменении тарифа на электроснабжение, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

О грядущем мероприятии сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

«АО «МРЭК» подало заявку на рассмотрение изменения тарифов в сторону повышения для всех категорий потребителей – населения, бюджетников и юрлиц. Заявку рассмотрят и вынесут решение об удовлетворении или отказе», - пояснили в ДКРЕМ МО.

Публичные слушания состоятся 10 июня 2025 года в 16:00 часов в актовом зале АО «МРЭК» (29А микрорайон, здание №97).

Департамент приглашает к участию депутатов, представителей местных исполнительных и государственных органов, потребителей и их общественные объединения, независимых экспертов, представителей средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
мрак да и только...
03.06.2025, 14:17
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отрастает.
03.06.2025, 08:54
Неравнодушный
Неравнодушный
Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
03.06.2025, 08:19
Неравнодушный
Неравнодушный
Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
03.06.2025, 08:19
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