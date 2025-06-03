Незаконное снятие запрета на выезд за границу выявили в Актау

Прокуратура установила факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны частного судебного исполнителя. Он в обход закона снимал запрет на выезд за пределы страны, передает Lada.kz .

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Так, в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов в отношении должника C. было наложено ограничение на выезд за границу. Частный судебный исполнитель подделал заявление взыскателя и незаконно снял указанное ограничение, при этом получив от должника денежное вознаграждение.

Злостный неплательщик алиментов спокойно в течение года беспрепятственно выезжал в Объединённые Арабские Эмираты и Узбекистан, при этом задолжав своему ребенку 1,5 млн тенге, сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по части 1 статьи 251 УК (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации).

В связи с полным возмещением ущерба взыскателю суд прекратил уголовное дело в отношении частного судебного исполнителя по нереабилитирующим основаниям.