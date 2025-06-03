В Актау временно перекроют дорогу между двумя микрорайонами

Отдел внутренней политики и развития языков города Актау в честь Дня государственных символов планирует провести флешмоб с участием ста добровольцев и военного оркестра.

«В связи с этим 4 июня дорога между 9 и 14 микрорайонами будет временно закрыта с 08:00 до 09:00 часов. Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в пресс-службе акимата города Актау.