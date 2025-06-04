Миллионная неуплата налогов обернулась уголовным делом в Мангистау

Житель Мангистауской области уклонился от уплаты налога с имущественного дохода на сумму 218 миллионов тенге. На него завели уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура, передает Lada.kz .

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По данным прокуратуры Мангистауской области, в ходе проверки было установлено, что при продаже имущества налогоплательщик получил доход, подлежащий налогообложению в соответствии со статьей 330 Налогового кодекса РК. Несмотря на уведомления госоргана, обязательства по уплате налога выполнены не были.

В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РК – уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет. В настоящее время проводятся досудебные следственные мероприятия.

Теперь налогоплательщику может грозить штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.