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04.06.2025, 11:26

Курбан айт-2025: главный имам Мангистау дал рекомендации верующим перед праздником

Общество 0 1 874 Сергей Кораблев

Главный имам Мангистауской области Ануар Елжанов дал рекомендации верующим перед Курбан айтом, сообщает Lada.kz.

Анур Елжанов. Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Анур Елжанов. Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Главный имам центральной мечети Мангистауской области «Бекет ата» Ануар Елжанов выступил на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций и напомнил о порядке проведения праздника.

Курбан айт – один из двух главных мусульманских праздников, в 2025 году его будут отмечать с 6 июня. Начнется великий праздник с утренней молитвы в 06:30 часов. После совершения намаза начнется главная часть – жертвоприношение. Не рекомендуется приступать к данному мероприятию раньше или вне указанного времени.

Жертвоприношение можно осуществить и онлайн. В этом же году Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт, посредством которого есть возможность дистанционного проведения этого ритуала. Обряд жертвоприношения можно совершить здесь.

Те, кто жертвует онлайн, могут выбрать жертвенное животное через сайт и перевести необходимые средства на указанный реквизит. Мелкий рогатый скот приносят в жертву, как правило, от одного человека, а верблюда – от одного до семи человек, - пояснил имам.

Он также рассказал, что в первый день Курбан айта – 6 июня в 18:00 часов – в мангистауской центральной мечети «Бекет ата» состоится мероприятие областного масштаба. Там будут организованы национальные игры.

Кроме того, на празднике будут подведены итоги регионального конкурса поэтов «Ақын қаламындағы айт», где будут награждены победители.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области просит жителей региона соблюдать санитарные нормы в установленных местах жертвоприношений, мечетях и убойных пунктах городов и районов. 

Заместитель руководителя департамента Асылбек Шаров отметил, что важно, чтобы сотрудники убойных пунктов проходили медицинский осмотр и имели медицинские книжки.

Убой жертвенных животных должен осуществляться в специальных местах. При этом должны быть строго соблюдены санитарно-эпидемиологические требования. Важно также следить за приемом, хранением и транспортировкой каждой партии продуктов питания для предотвращения болезней в объектах общественного питания и мечетях. Кроме того, непосредственную роль играет закупка товара в местах с сопроводительными документами, удостоверяющими его безопасность, - пояснил Асылбек Шаров.

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