Появление густого дыма во время церемонии поднятия госфлага напугало жителей Актау

Жителей Актау встревожило появление густого дыма, валившего недалеко от места, где проходила торжественная церемонии подъема государственного флага РК, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Как передают очевидцы, сегодня, 4 июня, около 11:15 часов, люди заметили густой дым, валивший из дымохода в доме №21 в 11 микрорайоне.

В ДЧС региона сообщили, что на место выезжали пожарные по вызову обеспокоенных жителей. Как озалось,там проходила очистка дымохода.

Корреспондент Lada.kz также связался с обслуживающей компанией ПКСК «Светлана».

Жители увидели дым, испугались, вызвали пожарных и нас. Мы оперативно отреагировали и прибыли на место, - сообщили в компании.

По информации ПКСК, дымоход принадлежит кафе «Кантар». Однако представители заведения утверждают, что работают с 12:00 часов и никакой прочистки не проводили.

В открытых источниках указано, что заведение функционирует с 11:00 часов.