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04.06.2025, 16:33

Появление густого дыма во время церемонии поднятия госфлага напугало жителей Актау

Общество 0 1 678 Сергей Кораблев

Жителей Актау встревожило появление густого дыма, валившего недалеко от места, где проходила торжественная церемонии подъема государственного флага РК, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Как передают очевидцы, сегодня, 4 июня, около 11:15 часов, люди заметили густой дым, валивший из дымохода в доме №21 в 11 микрорайоне.

В ДЧС региона сообщили, что на место выезжали пожарные по вызову обеспокоенных жителей. Как озалось,там проходила очистка дымохода.

Корреспондент Lada.kz также связался с обслуживающей компанией ПКСК «Светлана».

Жители увидели дым, испугались, вызвали пожарных и нас. Мы оперативно отреагировали и прибыли на место, - сообщили в компании.

По информации ПКСК, дымоход принадлежит кафе «Кантар». Однако представители заведения утверждают, что работают с 12:00 часов и никакой прочистки не проводили.

В открытых источниках указано, что заведение функционирует с 11:00 часов.

 

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