Дорогу перекроют в центре Актау

В Актау временно перекроют автомобильную дорогу между 7 и 8 микрорайонами. Администрация областного центра назвала причины, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта qaz-media.kz

Как передает пресс-служба администрации областного центра, проезжая часть будет перекрыта в связи с реконструкцией водопровода по заказу Актауского городского отдела строительства. Движение автотранспорта между 7 и 8 микрорайонами ограничат на три дня.

Реконструкция будет проводиться с 5 по 8 июня. Проект направлен на обновление устаревших водопроводных сетей и улучшение качества водоснабжения в Актау.

Отдел строительства обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.