Новые внедорожники подарили работникам природного парка «Кызылсай»

Шесть новых автомобилей поступили в распоряжение государственного природного парка «Кызылсай», сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций

Новая техника предназначена для более эффективного патрулирования территорий.

Автомобили приобретены при поддержке Мангистауского областного акимата. Такой подарок сотрудники парка получили накануне Всемирного дня охраны окружающей среды. В Казахстане этот праздник был учрежден в 2011 году и отмечается 5 июня, как и во всем мире.

Эти автомобили облегчат ежедневную работу сотрудников природного парка «Кызылсай» и позволят своевременно реализовывать меры по охране окружающей среды, включая мониторинг территрии парка. Будет также усилена работа по профилактике лесных пожаров, браконьерства и прочих экологических правонарушений, - говорит руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Сабит Дуйсекенов.

Вместе с ним в торжественной церемонии вручения ключей от транспорта принял участие руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства Габбас Досатов. Это событие он назвал большим шагом на пути сохранения природных богатств региона.

Территория парка огромная, работы у инспекторов много, и эта дополнительная техника позволит им осуществлять свою деятельность намного оперативнее. В итоге это, конечно, повысит экологическую безопасность нашего края и даст возможность сохранить природу для будущих поколений, - добавил Габбас Досатов.

Ранее сообщалось о том, что спасатели региона получили пять новых автомобилей Skoda Kodiaq и один внедорожник «Трэкол». По информации МЧС Казахстана, такое обновление техники позволит значительно повысить оперативность и эффективность работы спасательных служб региона, особенно в условиях труднодоступных и удаленных территорий.