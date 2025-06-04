Как будут работать ЦОНы Мангистау в Курбан айт

О графике работы ЦОНов и СпецЦОНа в праздник Курбан айт рассказали в мангистауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В связи с праздником Курбан айт центры обслуживания населения (ЦОН), а также специализированный ЦОН не будут работать в пятницу, 6 июня.

В субботу, 7 июня, дежурные ЦОНы и спецЦОН будут работать по сокращенному графику.

Центры будут обслуживать граждан с 09:00 до 13:00 часов.

В автоЦОНе приём заявлений будет осуществляться с 09:00 до 12:00 часов, а выдача документов – до 13:00 часов.

Актуальный список дежурных ЦОНов и специализированных ЦОНов можно узнать на официальной странице Instagram госкорпорации или по номеру 1414.