Красивый и непохожий на другие: что жители Актау думают о флаге и госсимволах РК

В Актау торжественно отметили День государственных символов – праздник, официально принятый в 2007 году. По этому случаю корреспондент Lada.kz спросил у жителей областного центра, что для них означает главная символика Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В церемонии поднятия главного государственного флага приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, депутаты, представители государственных и военных органов, молодежь и жители города.

Собравшиеся вместе исполнили гимн страны.

Государственные символы являются знаком единства и суверенитета нашего народа. В мире так много стран, у которых нет ни земли, ни символов. Мы – счастливый народ, который чтит свою свободу и высоко держит голубой флаг. Это результат конструктивной политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Пусть Независимость нашей страны будет крепкой и постоянной!, - сказал глава региона.

Жители Актау рассказали о своём отношении к празднику и к главным символам Казахстана.

В рамках праздничного мероприятия состоялась также торжественная присяга молодых специалистов, которые только поступили на государственную службу.

Церемония завершилась специальной концертной программой оркестра казахских народных инструментов имени Есира Айшуакова.

Автор: Аяулым Бейсенова