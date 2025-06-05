SCAT увеличил вместимость на рейсах из Кокшетау в Актау

Полеты из Кокшетау в Актау теперь осуществляются на более вместительных воздушных судах, передает Lada.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Фото авиакомпании SCAT

С 3 июня по 31 августа полеты на самолетах авиакомпании SCAT на рейсах из Кокшетау в Актау и Шымкент осуществляются на более вместительных воздушных судах – Boeing 737, что позволило значительно увеличить количество пассажирских мест.

Ранее на данном направлении использовались самолеты типа CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров. Теперь вместимость лайнеров составляет 126 кресел, что в 2,5 раза превышает прежний показатель. Рейсы выполняются в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок, - сообщает авиаперевозчик.

Ранее Lada.kz сообщала о том, куда можно улететь прямым рейсом из Актау. Подробнее по ссылке.