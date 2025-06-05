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05.06.2025, 10:05

Как жителям Мангистау встать в очередь на получение жилья от государства

Общество 0 1 838 Лиана Рязанцева

Как жители Мангистауской области могут встать в очередь и получить жилье от государства, Lada.kz рассказали в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По данным акимата, с 24 мая 2025 года функции по постановке в очередь на получение государственного жилья и его распределению переданы от местных акиматов «Отбасы банку».

Теперь эти процессы осуществляются через специальную электронную платформу – orken.otbasybank.kz.

В городской администрации разъяснили, кто из жителей может претендовать на получение государственного жилья. В числе основных условий:

  • отсутствие зарегистрированного жилья на территории Республики Казахстан за последние пять лет;
  • отсутствие на данный момент жилой недвижимости, зарегистрированной на имя заявителя;
  • признание текущего жилья аварийным или не пригодным для проживания;
  • подтверждённая потребность семьи в улучшении жилищных условий.

Чтобы встать в очередь на жилье, необходимо зайти на официальный сайт orken.otbasybank.kz. На портале жителю необходимо подать электронное заявление для постановки на учёт в качестве нуждающегося в жилье. Если он соответствует установленным требованиям, его поставят в очередь на получение государственного жилья. Теперь вся информация и все процессы сосредоточены в одном месте на цифровой платформе «Отбасы банка», - заключили в пресс-службе акимата города.

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