Как жителям Мангистау встать в очередь на получение жилья от государства

Как жители Мангистауской области могут встать в очередь и получить жилье от государства, Lada.kz рассказали в пресс-службе Актауского городского акимата.

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По данным акимата, с 24 мая 2025 года функции по постановке в очередь на получение государственного жилья и его распределению переданы от местных акиматов «Отбасы банку».

Теперь эти процессы осуществляются через специальную электронную платформу – orken.otbasybank.kz.

В городской администрации разъяснили, кто из жителей может претендовать на получение государственного жилья. В числе основных условий:

отсутствие зарегистрированного жилья на территории Республики Казахстан за последние пять лет;

отсутствие на данный момент жилой недвижимости, зарегистрированной на имя заявителя;

признание текущего жилья аварийным или не пригодным для проживания;

подтверждённая потребность семьи в улучшении жилищных условий.