Как жителям Мангистау встать в очередь на получение жилья от государства

Как жители Мангистауской области могут встать в очередь и получить жилье от государства, Lada.kz рассказали в пресс-службе Актауского городского акимата.
По данным акимата, с 24 мая 2025 года функции по постановке в очередь на получение государственного жилья и его распределению переданы от местных акиматов «Отбасы банку».
Теперь эти процессы осуществляются через специальную электронную платформу – orken.otbasybank.kz.
В городской администрации разъяснили, кто из жителей может претендовать на получение государственного жилья. В числе основных условий:
Чтобы встать в очередь на жилье, необходимо зайти на официальный сайт orken.otbasybank.kz. На портале жителю необходимо подать электронное заявление для постановки на учёт в качестве нуждающегося в жилье. Если он соответствует установленным требованиям, его поставят в очередь на получение государственного жилья. Теперь вся информация и все процессы сосредоточены в одном месте на цифровой платформе «Отбасы банка», - заключили в пресс-службе акимата города.
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