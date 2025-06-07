В Мангистауской области с начала года полицейские изъяли свыше 300 кг наркотиков

В Мангистауской области с начала года сотрудниками по борьбе с наркопреступностью изъято свыше 300 килограммов наркотических веществ, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы управления по борьбе с наркопреступностью Мангистауской области

Как сообщили в управлении по борьбе с наркопреступностью, за пять месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 196 наркоправонарушений – 34 наркопреступления и 162 уголовных наркопроступка.

Из незаконного оборота изъято более 315 килограммов наркотических средств. Это 303 килограмма марихуаны, 10 килограммов опия и около 2 килограммов синтетических наркотиков.

Так, была пресечена деятельность организованной преступной группы из трех человек, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков. Запрещенное вещество они заказывали через Telegram, получали, фасовали и распространяли. У группы изъяли 1,5 килограмма «синтетики».

Перекрыт внутренний канал поставки марихуаны (изъято свыше 300 кг) и международный канал поставок иранского «опия» (изъято свыше 10 кг). Через систему «Кибернадзор» заблокировано 455 ссылок на магазины в Telegram и рекламу наркотиков.

Также заблокировано 1 262 банковских счета по системе «Антифрод» на сумму 1 миллиард 245 миллионов тенге.