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05.06.2025, 11:44

На безвозмездную раздачу одежды и посуды приглашают нуждающихся в Мангистау

Общество 0 1 473 Лиана Рязанцева

В субботу, 7 июня, в селе Баскудык состоится благотворительная ярмарка для нуждающихся семей, организованная общественным фондом «Мы люди - мы вместе», сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Общественный фонд «Мы люди - мы вместе» приглашает нуждающихся жителей на благотворительную ярмарку по безвозмездной раздаче одежды, посуды, игрушек. Мероприятие пройдет в эту субботу, 7 июня.

Дорогие друзья! Ярмарка пройдет в 10:00 чаасов в селе Баскудык (Автодром, Акеспе, 282). Ждем всех нуждающихся семей на нашей ярмарке, - сообщили в фонде.

Номер телефона для справок: +7 (702) 120-23-23.

Для справи

Баскудук – село в Мунайлинском районе Мангистауской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт одноимённого сельского округа. Находится непосредственно севернее Актау, примерно в 6 километрах к западу от села Мангистау, административного центра района. 

Напомним, фонд «Мы люди - мы вместе» продолжает активно помогать нуждающимся в регионе, объединяя волонтёров, предпринимателей и всех неравнодушных. Ранее представители организации смогли собрать и купить дом вдове и матери двоих детей, ставшей инвалидом после смерти мужа.

Также у фонда появились специальные контейнеры для сбора вещей, работающие круглосуточно.

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
rustam240577
rustam240577
Ща на прадиках нуждающиеся примчатся за халявой.
05.06.2025, 08:33
rustam240577
rustam240577
Ща на прадиках нуждающиеся примчатся за халявой.
05.06.2025, 08:33
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