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05.06.2025, 16:42

На спасительную операцию 15-летней Жансае нужно собрать 15 млн тенге

Общество 0 2 010 Лиана Рязанцева

Пятнадцатилетней Жансае поставили диагноз – злокачественная двусторонняя феохромоцитома. Девочке требуется дорогостоящая операция. Семья Жансаи просит жителей региона оказать посильную помощь.

Фото предоставила мама Жансаи
Фото предоставила мама Жансаи

По словам матери девочки Гульден Сарсенгалиевой, в 2019 году их жизнь разделилась на «до» и «после». Ребёнку поставили диагноз – злокачественная двусторонняя феохромоцитома. Это крайне редкая и агрессивная форма рака, поражающая надпочечники. Особую сложность случая усугубляло то, что опухоль развилась не на одном, а сразу на обоих надпочечниках. В результате врачам пришлось удалить оба органа.

С того момента Жансая живёт на гормонозаместительной терапии. Её организм каждый день нуждается в искусственных гормонах, без которых она не сможет выжить.

Мы надеялись, что победили болезнь. Надеялись, что ей удастся просто жить, как все дети. Но судьба оказалась жестокой. В 2025 году, спустя шесть лет, мы снова услышали ужасные слова: образование в области правого надпочечника. Риск рецидива. Подозрение на повторный рак. Снова обследования. Снова бессонные ночи. Снова страх. Только теперь он в тысячу раз сильнее, так как организм Жансаи ослаблен, так как без надпочечников, каждая болезнь даётся тяжелее, потому что это может быть не просто опухоль, а смерть, если промедлить. И снова – невозможные решения, - рассказала мама Жансаи.

Как рассказала Гульден Сарсенгалиева, особенность этого заболевания в том, что оно может долго никак себя не проявлять, а затем внезапно вернуться. Но самое страшное – это не сама опухоль. Крайне серьёзную опасность представляет то, что любое хирургическое вмешательство при её диагнозе может закончиться летальным исходом.

Из-за отсутствия надпочечников у неё может резко упасть давление прямо на операционном столе. Это может быть мгновенно и фатально. Мы обратились к разным врачам по всему Казахстану. Мы стучались во все двери. Но все врачи отказались от операции, потому что риск слишком высок, случай очень редкий и сложный. Нам сказали прямо: вам нужно ехать за границу. Здесь мы не можем гарантировать безопасность, - говорит мама девочки.

Сейчас у родных Жансаи остаётся единственный путь – обратиться за помощью в клиники Турции, где есть опыт лечения таких тяжёлых и редких онкологических заболеваний.

Врачи там готовы нас принять, провести ПЭТ-КТ, выполнить высокотехнологичную операцию, где будет работать целая мультидисциплинарная команда. Но лечение стоит огромных денег – 15 000 000 тенге. Для нашей семьи – неподъёмных. Моя Жансая – добрейшая, сильнейшая девочка. Несмотря на всё, что она пережила, она не жалуется. Она говорит: «Мама, я справлюсь». Она утешает меня, представляете? Она говорит: «Мама, не плачь, мы обязательно справимся». И мне становится невыносимо от мысли, что я могу её потерять просто потому, что у нас нет денег. Она хочет жить. Она мечтает стать кондитером, любит рисовать. И я не могу ей сказать, что у нас нет денег. Что мы можем не успеть. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто читает это, пожалуйста, помогите нам, - обратилась мама ко всем неравнодушным.

Жители Мангистау, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Мужик
Мужик
Ссылка указанная для оказания помощи ведет к другому пользователю, укажите верно или опубликуйте контакты семьи , что бы желающие могли поучаствовать.
05.06.2025, 12:47
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