Почему в Актау из крана холодной воды идет горячая?

Некоторые жители Актау жалуются на то, что вода из крана холодной воды идет горячей. Специалисты объясняют, что дело в неправильной работе бойлера у кого-то из соседей по стояку, передает Lada.kz .

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Жители Актау уже привыкли к тому, что летом холодная вода из крана течет достаточно теплой температуры, а при пекле даже ближе к горячей. Однако в этом году еще до наступления сильной жары многие актаусцы отметили, что холодная вода достигает 42-43 градусов Цельсия. При этом в том же микрорайоне в соседнем доме или даже квартире температура воды не такая высокая – 35-36 градусов.

Вопрос вызвал споры: одни говорят, что вода с ТОО «МАЭК» поступает уже горячая, другие резонно парируют – если в разных домах вода разной температуры, значит, у каждого свой МАЭК?

В ТОО «МАЭК» рассказали, что сейчас вода подается прохладной. Немного прогреться она может при сильной жаре в трубах «по дороге» к потребителю, однако температура наружного воздуха еще не достигла таких значений. И уж тем более вода не может достигать температуры 43 градуса.

Причину экстремально горячей воды в кранах холодной разъяснила председатель обслуживающей компании ОО «Арман» Елена Батагова.