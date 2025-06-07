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07.06.2025, 08:37

Почему в Актау из крана холодной воды идет горячая?

Общество 0 7 263 Ольга Максимова

Некоторые жители Актау жалуются на то, что вода из крана холодной воды идет горячей. Специалисты объясняют, что дело в неправильной работе бойлера у кого-то из соседей по стояку, передает Lada.kz.

Фото сгенирировано с помощью ИИ
Фото сгенирировано с помощью ИИ

Жители Актау уже привыкли к тому, что летом холодная вода из крана течет достаточно теплой температуры, а при пекле даже ближе к горячей. Однако в этом году еще до наступления сильной жары многие актаусцы отметили, что холодная вода достигает 42-43 градусов Цельсия. При этом в том же микрорайоне в соседнем доме или даже квартире температура воды не такая высокая – 35-36 градусов.

Вопрос вызвал споры: одни говорят, что вода с ТОО «МАЭК» поступает уже горячая, другие резонно парируют – если в разных домах вода разной температуры, значит, у каждого свой МАЭК?

В ТОО «МАЭК» рассказали, что сейчас вода подается прохладной. Немного прогреться она может при сильной жаре в трубах «по дороге» к потребителю, однако температура наружного воздуха еще не достигла таких значений. И уж тем более вода не может достигать температуры 43 градуса.  

Причину экстремально горячей воды в кранах холодной разъяснила председатель обслуживающей компании ОО «Арман» Елена Батагова.

Проблема в бойлере у кого-то из соседей. Сейчас многие устанавливают водонагреватели, и не все делают это как положено. При монтаже бойлера необходимо устанавливать обратные клапаны и отсекающие вентиля на стояках. Если чего- то из этого нет, то нагретая вода из бойлера идет в систему дома и попадает кому-то из соседей. Поэтому при возникновении такой проблемы необходимо поговорить с соседями, чтобы исправили ситуацию и установили недостающие элементы, - рассказала Елена Батагова.  

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Сейчас многие устанавливают водонагреватели, и не все делают это как положено."-----Это тупые сантехники-шабашники которых сейчас развелось пруд-пруди! Летом из-за них вода смешивается холодная с горячей а зимой нарушается циркуляция отопления из-за срезанных перемычек И во всём этом виноват ЖЭК который даёт ключи от подвала и контролёры из МАЭК
07.06.2025, 07:04
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