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06.06.2025, 08:55

Курбан Айт в Актау: где будут работать убойные пункты

Общество 0 1 139 Наталья Вронская

Сегодня, 6 июня, в Казахстана отмечают Курбан Айт, один из главных религиозных праздников. В этот день в Актау будут работать официальные пункты жертвоприношения, сообщает Lada.kz по информации акимата.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT
Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

В городской администрации сообщили, где можно будет сдать животное для обряда:

  • «Елнар» (29А микрорайон, в районе здания АО МРЭК, контактный телефон:+77773442383
  • Нур» (ИП Жангалиева Э.Э.), промзона №2, участок №37, контактный телефон:+77014000231
  • ТОО «КурыкСтройСервис», промзона №2, участок 21/1, контактный телефон:+77014000231

В 2025 году Курбан айт выпадает в ночь с 5 на 6 июня. Обычно его отмечают три дня, то есть в 2025 году празднование продлится до воскресенья, 8 июня.

Мясо жертвенного барана в Курбан айт всегда делят на три части: отдают нуждающимся, угощают гостей и оставляют себе. В этот день хотя бы немного мяса обязательно должен отведать каждый мусульманин.

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