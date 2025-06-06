Популярные тиктокеры из России выбрали Актау для семейного отдыха

Блогеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов, ведущие популярный семейный блог в TikTok, приехали в Актау вместе с детьми. В соцсетях они поделились кадрами своего отдыха в одном из отелей города, сообщает Lada.kz.

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TikTok-аккаунт Анны Ищук (@anyaischuk) насчитывает 15,7 миллиона подписчиков, а общее число лайков превышает 697 миллионов. Семья известна теплым, добрым контентом о повседневной жизни и воспитании двух сыновей. Впечатлениями об отдыхе в Актау они делятся с аккаунта, названного в честь одного из детей, @larionovtim и в @dimasblog,

Во время отдыха в одном из пятизвездочных отелей Мангистауской области Дмитрий поделился впечатлениями от уровня сервиса: