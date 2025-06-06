18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.06.2025, 17:30

Популярные тиктокеры из России выбрали Актау для семейного отдыха

Общество 0 2 910 Наталья Вронская

Блогеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов, ведущие популярный семейный блог в TikTok, приехали в Актау вместе с детьми. В соцсетях они поделились кадрами своего отдыха в одном из отелей города, сообщает Lada.kz.

коллаж сгенерирован чатом GPT
коллаж сгенерирован чатом GPT

TikTok-аккаунт Анны Ищук (@anyaischuk) насчитывает 15,7 миллиона подписчиков, а общее число лайков превышает 697 миллионов. Семья известна теплым, добрым контентом о повседневной жизни и воспитании двух сыновей. Впечатлениями об отдыхе в Актау они делятся с аккаунта, названного в честь одного из детей, @larionovtim и в @dimasblog,

Во время отдыха в одном из пятизвездочных отелей Мангистауской области Дмитрий поделился впечатлениями от уровня сервиса:

«Я, честно говоря, никогда не думал, что в Казахстане могут быть такие отели. Тут искусственная волна, горки - и детские, и взрослые. Виллы с бассейнами, всё очень современно и удобно. Это круто», — отметил он.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
в попу лярые блохеры тока такеры...
07.06.2025, 01:37
Jack
Jack
Дома в ванной )
06.06.2025, 19:26
Банкир
Банкир
В Риксос тоже ехать?
06.06.2025, 19:20
Банкир
Банкир
А обыкновенным жителям где вечером отдохнуть?
06.06.2025, 19:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…