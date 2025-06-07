В Мангистау строительные компании незаконно получали лицензии

Чтобы получить лицензию в сфере строительства, компании заявляли производственные базы и указывали наличие инженерно-технических специалистов. Однако все они были идентичны у разных компаний, что говорило о номинальной технической и кадровой оснащенности, передает Lada.kz .

Стройка. Иллюстративное фото из архива

Прокуратура Мангистауской области провела анализ законности выдачи лицензий в сфере строительства и выявила, что 12 строительных компаний получили его незаконно.

Установлено, что для получения строительной лицензии застройщики использовали производственные базы, арендованные у одних и тех же владельцев, а также заявляли идентичных инженерно-технических специалистов.

По итогам проверки все 12 организаций привлечены к административной ответственности. Назначены штрафы на общую сумму свыше 5 миллионов тенге.

Деятельность компаний приостановлена до устранения выявленных нарушений.