В Ботаническом саду Актау ведутся работы, горожане обеспокоены. Дополненно

Появление спецтехники вызвало беспокойство у актаусцев. Они опасаются, что в единственном зеленном массиве города могут начать очередную стройку, передает Lada.kz.
Работу специальной техники сняли на видео сегодня, 7 июня. На территории Мангышлакского экспериментального ботанического сада вскрывают асфальт.
Видео попало в социальные сети. Жители Актау требуют объяснить, какие работы проводят в Ботаническом саду и грозят ли они зеленым насаждениям.
Редакция Lada.kz ждет комментарий от уполномоченных органов.
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Как сообщили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду, работы проводит сам Ботанический сад - меняют тротуары и часть дорог.
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