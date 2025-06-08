В Актау откачивают дождевую воду

Фото акимата Актау

Обильные осадки привели к скоплению дождевой воды на дорогах города. Откачано 430 кубометров дождевой воды.

В работах задействованы девять специалистов, одна единица спецтехники, пять мотопомп и бойлер. Работа продолжается, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Откачка идет на пересечении автомобильных дорог №24 и №31, у ЖК «Инара» в 16 микрорайоне, между 31б и 32б микрорайонами, у рынка «Хазар» на автодороге №29 и у Желтого рынка.