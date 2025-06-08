Благоустройство в «долгий ящик»: жители устали ждать восстановления двора в Актау

Уже третий год после замены трубопровода в 11 микрорайоне не восстанавливают должным образом лавочки, асфальт, и бордюры. Люди вновь обратились с просьбой повлиять на чиновников и решить проблему, сообщает Lada.kz .

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История началась еще в июле 2023 года, когда работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проводили замену трубопровода, проходящего прямо перед подъездами домов №20 и №21.

После ремонтных работ никто не восстановил лавочки, асфальт и бордюры. К тому же из-за проводимых работ пришлось ликвидировать деревья, которым по 20-30 лет.

В ПКСК «Светлана» жильцам на тот момент сообщили, что вопросом благоустройства занимается городской акимат. Чиновники ответили, что восстановление проведут работники «Каспий жылу, су арнасы», которые и меняли трубопровод.

Летом прошлого года в ГКП «КЖСА» пообещали полностью восстановить объекты, но проблема так и не решилась.

На сегодня, 8 июня, в Актауском городском акимате ответили, что раз ГКП «КЖСА» не выполнил восстановительные работы, то отдел ЖКХ пообещал взять на себя эти обязательства и благоустроить двор до конца этого года.