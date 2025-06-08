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08.06.2025, 10:40

Благоустройство в «долгий ящик»: жители устали ждать восстановления двора в Актау

Общество 0 2 206 Сергей Кораблев

Уже третий год после замены трубопровода в 11 микрорайоне не восстанавливают должным образом лавочки, асфальт, и бордюры. Люди вновь обратились с просьбой повлиять на чиновников и решить проблему, сообщает Lada.kz

Фото автора
Фото автора

История началась еще в июле 2023 года, когда работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проводили замену трубопровода, проходящего прямо перед подъездами домов №20 и №21. 

После ремонтных работ никто не восстановил лавочки, асфальт и бордюры. К тому же из-за проводимых работ пришлось ликвидировать деревья, которым по 20-30 лет. 

В ПКСК «Светлана» жильцам на тот момент сообщили, что вопросом благоустройства занимается городской акимат. Чиновники ответили, что восстановление проведут работники «Каспий жылу, су арнасы», которые и меняли трубопровод. 

Летом прошлого года в ГКП «КЖСА» пообещали полностью восстановить объекты, но проблема так и не решилась.

На сегодня, 8 июня, в Актауском городском акимате ответили, что раз ГКП «КЖСА» не выполнил восстановительные работы, то отдел ЖКХ пообещал взять на себя эти обязательства и благоустроить двор до конца этого года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"в Актауском городском акимате ответили, что раз ГКП «КЖСА» не выполнил восстановительные работы, то отдел ЖКХ пообещал взять на себя эти обязательства"-------Пусть отдел ЖКХ восстанавливает всё что разрушил КЖСА по всему городу! Везде разруха и бардак после их работы!
08.06.2025, 12:34
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