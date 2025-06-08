Глава минздрава РК встретится с жителями Мангистау

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова посетит Мангистаускую область с рабочим визитом, в ходе которого проведет прием населения, сообщает Lada.kz .

Фото из личного архива министра в Instagram

Акмарал Альназарова прибудет в понедельник, 9 июня, с рабочим визитом в Мангистаускую область. В рамках поездки она ознакомится с деятельностью ряда медицинских учреждений, а также проведет встречи с населением.

Министр проведет отчетную встречу с жителями, где обсудит актуальные вопросы в сфере здравоохранения. Кроме того, пройдет личный прием граждан по индивидуальным обращениям.

По итогам поездки ожидается принятие ряда решений по улучшению медицинской инфраструктуры региона.

Встреча сжителями состоится с 15:00 до 16:00 часов. Прием граждан по личным вопросам – с 16:30 до 18:30 часов.

Записаться на прием можно по номеру телефона: +7 (707) 362-25-93.

Место проведения: село Шетпе, здание Дома культуры.