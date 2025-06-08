Жителей Мангистау призвали требовать чеки в магазинах

В Мангистауской области запустили республиканскую акцию «Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!», сообщает Lada.kz .

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Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Halyk Bank и мобильным приложением Amian запущена республиканская акция под названием «Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!».

Инициатива направлена на популяризацию безналичных расчетов, повышение фискальной дисциплины и осознанного потребительского поведения среди населения.

Сроки проведения акции: с 1 июня по 30 ноября 2025 года.

Участие доступно жителям всех регионов Казахстана.

Условия участия

совершайте покупки с использованием карты Halyk Bank или QR-кода Halyk через POS-терминалы Halyk;

загружайте фискальные чеки в мобильное приложение Amian;

убедитесь, что в профиле Amian указан ваш ИИН, а платежная карта зарегистрирована на ваше имя – это важно для корректного участия в розыгрыше.

Призы

Ежемесячно – 30 победителей по всей стране.

Каждый победитель получает 100 000 бонусов на свой бонусный счет Halyk Bank.

Победители определяются случайным образом с помощью сайта random.org и будут объявлены в прямом эфире Instagram на официальной странице, каждый месяц до 15-го числа.

Приложение Amian – цифровой помощник, с помощью которого пользователи могут сохранять чеки. Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.

Важно

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает: требование фискального чека – это не только возможность выиграть приз, но и гарантия ваших прав как потребителя, способствовать прозрачности расчетов и развитию честного предпринимательства.