Жителей Мангистау призвали требовать чеки в магазинах

В Мангистауской области запустили республиканскую акцию «Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!», сообщает Lada.kz.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Halyk Bank и мобильным приложением Amian запущена республиканская акция под названием «Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!».
Инициатива направлена на популяризацию безналичных расчетов, повышение фискальной дисциплины и осознанного потребительского поведения среди населения.
Сроки проведения акции: с 1 июня по 30 ноября 2025 года.
Участие доступно жителям всех регионов Казахстана.
Условия участия
Призы
Ежемесячно – 30 победителей по всей стране.
Каждый победитель получает 100 000 бонусов на свой бонусный счет Halyk Bank.
Победители определяются случайным образом с помощью сайта random.org и будут объявлены в прямом эфире Instagram на официальной странице, каждый месяц до 15-го числа.
Приложение Amian – цифровой помощник, с помощью которого пользователи могут сохранять чеки. Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.
Важно
Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает: требование фискального чека – это не только возможность выиграть приз, но и гарантия ваших прав как потребителя, способствовать прозрачности расчетов и развитию честного предпринимательства.
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