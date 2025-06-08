Как закон о банкротстве помогает мангистаусцам избавиться от долгов

О действующем Законе «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», а также о его предстоящих изменениях рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: www.gov.kz

В ведомстве напомнили, что с 3 марта 2023 года в стране действует Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», предоставляющий гражданам три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Статистика применения процедур по стране

Признаны банкротами: через органы государственных доходов – 28,4 тысяч граждан; по решению суда – 196 граждан.

Общая сумма обязательств – 147,1 млрд тенге.

Процедуру восстановления платежеспособности применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по восьми утверждены планы восстановления.

С момента введения Закона наблюдается рост информированности населения: в 2024 году подано 83 057 заявлений, за пять месяцев 2025 года – 77 106.

Ключевые изменения в законодательстве

С 20 августа 2024 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедур:

процедура восстановления платежеспособности стала доступна при отсутствии просрочки и имущества, но при наличии стабильного дохода;

внесудебное банкротство теперь применяется по обязательствам перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, включая микрофинансовые и коллекторские организации;

упрощен порядок подачи заявления: исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга, а также прилагать документы;

уточнен порядок исчисления срока отсутствия погашения: платежи менее 1 МРП (3932 тенге) не считаются погашением, срок исчисляется с даты последнего платежа.

Предстоящие изменения

В Парламенте рассматриваются поправки, предусматривающие:

исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года;

право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин;

прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая не отраженные в базе кредитных бюро, после завершения процедуры внесудебного банкротства.

Ожидается, что данные поправки будут реализованы до конца текущего года.