Как закон о банкротстве помогает мангистаусцам избавиться от долгов

О действующем Законе «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», а также о его предстоящих изменениях рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
В ведомстве напомнили, что с 3 марта 2023 года в стране действует Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», предоставляющий гражданам три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Статистика применения процедур по стране
Признаны банкротами: через органы государственных доходов – 28,4 тысяч граждан; по решению суда – 196 граждан.
Общая сумма обязательств – 147,1 млрд тенге.
Процедуру восстановления платежеспособности применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по восьми утверждены планы восстановления.
С момента введения Закона наблюдается рост информированности населения: в 2024 году подано 83 057 заявлений, за пять месяцев 2025 года – 77 106.
Ключевые изменения в законодательстве
С 20 августа 2024 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедур:
Предстоящие изменения
В Парламенте рассматриваются поправки, предусматривающие:
Ожидается, что данные поправки будут реализованы до конца текущего года.
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