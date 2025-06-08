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08.06.2025, 16:07

Как закон о банкротстве помогает мангистаусцам избавиться от долгов

Общество 0 2 235 Сергей Кораблев

О действующем Законе «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», а также о его предстоящих изменениях рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: www.gov.kz
Фото: www.gov.kz

В ведомстве напомнили, что с 3 марта 2023 года в стране действует Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», предоставляющий гражданам три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. 

Статистика применения процедур по стране 

Признаны банкротами: через органы государственных доходов – 28,4 тысяч граждан; по решению суда – 196 граждан.

Общая сумма обязательств – 147,1 млрд тенге.

Процедуру восстановления платежеспособности применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по восьми утверждены планы восстановления. 

С момента введения Закона наблюдается рост информированности населения: в 2024 году подано 83 057 заявлений, за пять месяцев 2025 года – 77 106. 

Ключевые изменения в законодательстве

С 20 августа 2024 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедур:

  • процедура восстановления платежеспособности стала доступна при отсутствии просрочки и имущества, но при наличии стабильного дохода;
  • внесудебное банкротство теперь применяется по обязательствам перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, включая микрофинансовые и коллекторские организации;
  • упрощен порядок подачи заявления: исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга, а также прилагать документы;
  • уточнен порядок исчисления срока отсутствия погашения: платежи менее 1 МРП (3932 тенге) не считаются погашением, срок исчисляется с даты последнего платежа. 

Предстоящие изменения 

В Парламенте рассматриваются поправки, предусматривающие:

  • исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года; 
  • право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин; 
  • прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая не отраженные в базе кредитных бюро, после завершения процедуры внесудебного банкротства. 

Ожидается, что данные поправки будут реализованы до конца текущего года.

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