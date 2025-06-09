Ушел из жизни первооткрыватель месторождения Кашаган

Скончался выдающийся казахстанский геолог, доктор геолого-минералогических наук, лауреат государственной премии РК, один из первооткрывателей месторождения Кашаган Балтабек Куандыков, сообщает Lada.kz .

Фото: Өзенмұнайгаз

Балтабек Куандыков родился 21 августа 1948 года в селе Макат. В 1971 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности «Инженер-геолог».

Он принимал участие в открытии ряда крупных нефтегазовых месторождений Казахстана, таких как Кашаган, Карачаганак, Кенбай, Имашев, Жанажол, Алибекмола, Арман.

Балтабек Куандыков был известным ученым, автором множества научных публикаций и фундаментальных трудов в области геологии. За выдающийся вклад в науку он был награжден орденами «Құрмет», «Парасат» и «Барыс» III степени.

Всю свою сознательную жизнь известный ученый посвятил защите интересов геологоразведочной отрасли и разработке прогнозов по будущему нефтегазовой сферы Казахстана.

Акционерное общество «Өзенмұнайгаз» выразило искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Балтабека Мухановича, а также всему профессиональному сообществу геологов и нефтяников.