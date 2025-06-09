Заброшенный парк в селе Жынгылды будет приведен в порядок

Фото: ЦОК Мангистауской области

По словам жителя села Баянгали Толеубайулы, парк, площадь которого составляет 2,8 гектара, находится на территории школы-интерната имени С. Нурниязулы. Когда-то это был пышный сад, а сейчас он находится в запущенном состоянии. Сельчанин предложил передать объект учреждению, которое займется его благоустройством и восстановит парк.

Как сообщается, место раньше было площадкой для занятий детей интерната, тут выращивали фрукты, овощи и деревья. Однако, он не использовался по назначению уже несколько лет. Житель соседнего села, пенсионер Буркит Нубереков, внес большой вклад в сохранение этого парка.

Галымжан Ниязов, сославшись на инициативу Главы государства «Таза Қазақстан» и подчеркнув важность сохранения зеленых насаждений, поручил акиму села принять необходимые меры.