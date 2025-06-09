Филиал QazaqGaz Aimaq в Мангистау оштрафован на 3,6 млн тенге

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области завершил расследование в отношении регионального производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» и выявил нарушения, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото сгенерировано чатом GPT

Как сообщили в департаменте, в ходе проверки были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, связанные с координацией экономической деятельности субъектов рынка. В частности, при распределении объёмов сварочно-монтажных работ предпочтение отдавалось отдельным организациям, что ограничивало право выбора для получателей технических условий.

Установлено, что действия филиала препятствовали свободной конкуренции на рынке и создавали неравные условия для участников, - сообщили в антимонопольном органе.

По решению Мунайлинского районного суда, а также апелляционной инстанции, на филиал был наложен административный штраф в размере 1 000 МРП – это 3 692 000 тенге (по состоянию на 2024 год – прим.авт.). Средства взысканы в доход государства.

Антимонопольное ведомство напомнило, что будет продолжать работу по выявлению подобных нарушений и призвало всех субъектов рынка соблюдать принципы добросовестной конкуренции.