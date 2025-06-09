По маршруту Сенек-Жанаозен начал курсировать автобус

С 6 июня начал работу регулярный автобусный маршрут по направлению Сенек – Жанаозен – Сенек, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Автобус отправляется из села Сенек, от здания сельской администрации дважды в день, в 08:00 и в13:00 часов в сторону Жанаозена.

В обратном направлении – из Жанаозена в Сенек – автобус отправляется в 11:00 утра и обратно возвращается в 18:00 часов от автостоянки перед торговым домом «Өзен» в микрорайоне «Жибек жолы».

Стоимость проезда составляет 300 тенге для взрослых и 150 тенге для детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Также предусмотрены льготы для многодетных матерей, обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа» и студентов.

Маршрут направлен на облегчение транспортного сообщения между селом и городом для сельских жителей.