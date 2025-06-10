Крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб запустили Актау

Фото пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы»»

Масштабный проект реализован АО «KTZ Express», дочерним предприятием Национальной компании «Казахстан темир жолы», совместно с одним из крупнейших портов Китая – портом Ляньюньган и АО «Актауский международный морской торговый порт».

Церемония открытия контейнерного хаба состоялась, вчера, 9 июня, с участием акима Мангистауской области, руководства АО «Самрук-Қазына», АО «НК «ҚТЖ», международных партнеров и руководителей логистических компаний. Наградами отмечены участники проекта, труд и вклад которых способствовали успешной реализации инициативы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что что новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных маршрутах Восток - Запад, а также Север - Юг и других.

Благодаря современной инфраструктуре и внедрению передовых технологий, не имеющих аналогов в стране, значительно повысится скорость обработки контейнерных грузов, - заключили в КТЖ.

В пресс-службе акима Мангистуской области отметили, что пропускная способность нового хаба достигнет 66 тысяч контейнеров в год. Он обеспечит выход на транзитные и экспортные маршруты через Каспийское море на Кавказ, в Турцию, Европу, Китай и Среднюю Азию. В настоящее время завершен первый этап пусконаладочных работ и получен 100-тысячный контейнер из Китая.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно давал конкретные поручения по развитию транспортно-логистической сферы с использованием выгодного географического положения страны. В их числе - важно использование возможностей Мангистауского края — дара природы. Запускаемый сегодня контейнерный хаб — наглядная демонстрация конкретной реализации поручений Президента. Данный проект является важным шагом, который увеличит экономический и стратегический потенциал Казахстана в сфере транспорта и логистики. Кроме того, это создаст новые рабочие места в Мангистауской области и даст толчок развитию экономики. Мы хотели бы поблагодарить граждан, которые изначально взяли на себя инициативу в этом вопросе и способствовали его скорейшему завершению. Уверен, что новый объект будет работать на благо страны, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, на территории хаба предполагается оказывать такие дополнительные сервисы, как: хранение, ремонт, сертификация и взвешивание (в том числе определение массы брутто) контейнеров.