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11.06.2025, 10:16

Больница в Мунайлы вошла в «Карту коррупционных рисков Мангистау»

Общество 0 3 841 Наталья Вронская

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Шамураит Шаменов провел мониторинг строительства центральной районной больницы на 150 коек, ставшей объектом «Карты коррупционных рисков региона», передает Lada.kz по информации Mangystautv.kz.

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

В рамках укрепления принципа «закон и порядок» ранее был проведен мониторинг строительства центральной районной больницы Мунайлы на 150 коек. Основная цель мониторинга – завершение строительства в установленные сроки и эффективное использование средств, что позволит улучшить качество жизни жителей и будет способствовать развитию инфраструктуры района.

 «Больница оснащена 155 позициями медицинских приборов и оборудования. Среди них установлены новая система для мониторинга электрокардиограмм в амбулаторных условиях, электрохирургический аппарат, компьютерный томограф, цифровой панорамный рентген-аппарат. Медучреждение состоит из нескольких блоков, а именно хирургического, детского терапевтического отделения, родильного дома, административного отделения, лабораторно-управленческого и инфекционного отделения (инфекционная больница)», - сказал Шамураит Шаменов.

Ожидается, что в сданной в эксплуатацию больнице около 170 тысяч жителей получат доступ к качественной медицинской помощи и услугам. Следует отметить, что данное учреждение находится на особом контроле Администрации Президента Республики Казахстан.

«По поручению Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхата Жумагали разработана Карта коррупционных рисков региона с учетом социальных проблем Мангистау. В рамках этого введена в эксплуатацию центральная районная больница на 150 коек. Строительство объекта, которое веелось с 2021 года, полностью завершено. Данная центральная больница отнесена к долгостроям, включенным в Карту коррупционных рисков, и взята на особый контроль антикоррупционной службы, проводятся сопутствующие работы. В этой связи, в целях эффективного использования бюджетных средств, Антикор провел ряд встреч с акиматом области и представителями общественности на строительной площадке», - сообщил руководитель ведомства Шамураит Шаменов.

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