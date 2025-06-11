Больница в Мунайлы вошла в «Карту коррупционных рисков Мангистау»

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Шамураит Шаменов провел мониторинг строительства центральной районной больницы на 150 коек, ставшей объектом «Карты коррупционных рисков региона», передает Lada.kz по информации Mangystautv.kz.

стоп-кадр из видео

В рамках укрепления принципа «закон и порядок» ранее был проведен мониторинг строительства центральной районной больницы Мунайлы на 150 коек. Основная цель мониторинга – завершение строительства в установленные сроки и эффективное использование средств, что позволит улучшить качество жизни жителей и будет способствовать развитию инфраструктуры района.

«Больница оснащена 155 позициями медицинских приборов и оборудования. Среди них установлены новая система для мониторинга электрокардиограмм в амбулаторных условиях, электрохирургический аппарат, компьютерный томограф, цифровой панорамный рентген-аппарат. Медучреждение состоит из нескольких блоков, а именно хирургического, детского терапевтического отделения, родильного дома, административного отделения, лабораторно-управленческого и инфекционного отделения (инфекционная больница)», - сказал Шамураит Шаменов.

Ожидается, что в сданной в эксплуатацию больнице около 170 тысяч жителей получат доступ к качественной медицинской помощи и услугам. Следует отметить, что данное учреждение находится на особом контроле Администрации Президента Республики Казахстан.