Житель Мангистау задолжал детям 6 млн тенге и был лишен свободы

В Мангистауской области специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя М., уклонявшегося от уплаты алиментов, передает Lada.kz.

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Согласно материалам дела, мужчина был обязан выплачивать 1/3 от всех видов дохода в пользу своей бывшей супруги С. на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако продолжительное время игнорировал свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2024 года его задолженность составила свыше 6,4 миллиона тенге.

В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что намерен погасить долг, но в настоящий момент не располагает необходимыми средствами. Потерпевшая просила назначить наказание в рамках закона. Суд признал вину мужчины доказанной. При вынесении приговора суд учёл чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов установлено не было.

Приговором суда М. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Решение суда пока не вступило в законную силу.