Редкого гостя у берегов Каспия заметили жители Актау

Иллюстративное фото: Pixabay

На записи, снятой у берегов Актау, видно непривычной формы рыбу. Она сразу привлекла внимание отдыхающих. В комментариях начали появляться различные версии: от редких представителей осетровых до морских видов, которых ранее в Каспии не наблюдали.

Как рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий, на видео – обыкновенный сом. Его появление в этой части моря явление редкое, но не исключительное.

Это обычный сом. В среднем Каспии он сильно не распространен, попадается редко. В прошлых годах можно было встретить в районе Форт-Шевченко, на Тюленьих островах. В нашем районе не так часто, но проплывают. Сом характерен для северной части Каспийского моря, дельты реки Урал. В нашем городе это редкость, - рассказал Андрей Руцкий.

Ранее Lada.kz сообщала о случае, когда в Каспийском море был выловлен лосось. Подробнее по ссылке.