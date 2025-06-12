В Мангистау обещают увеличить количество детских садов

В ближайшие несколько лет в регионе обещают построить 44 детских сада на 11 610 мест, передает Lada.kz .

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Об этом в ходе заседания на ХХ сессии восьмого созыва Мангистауского областного маслихата сообщил руководитель областного управления образования Амантай Кумбаев, передает пресс-служба акимата региона.

В 417 дошкольных учреждениях воспитывается 47 248 детей, и спрос на дошкольные детские учреждения растет из-за высокого уровня рождаемости. К 2028 году планируется построить 44 детских сада на 11 610 мест. Отмечается, что 4410 мест введут в эксплуатацию уже в этом году.

О расходах на образование рассказала руководитель управления финансов Мангистауской области Марина Альбекова.